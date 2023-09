Ultime Notizie » Elettrodomestici » Xiaomi Mijia Ice-Making Edition Pro: il Frigorifero controllabile dal Cellulare

Xiaomi continua a completare il suo catalogo di prodotti con riferimenti che mantengono un’eccellente relazione tra qualità e prezzo. In questo caso, una delle ultime novità è il Xiaomi Mijia Ice-Making Edition Pro 303L: un nuovo frigorifero controllabile dal telefono cellulare e con il quale, inoltre, saremo in grado di avere ghiaccio praticamente illimitato.

Xiaomi Mijia Ice-Making Edition Pro 303L: il frigorifero controllabile dal cellulare.

Xiaomi da molti anni ci offre prodotti che vanno ben oltre gli smartphone e i tablet. Progressivamente, l’azienda asiatica è diventata sempre più popolare in tutto ciò che riguarda l’elettronica di consumo e gli elettrodomestici per la casa. E l’ultima aggiunta al suo catalogo è un buon esempio di ciò: il Xiaomi Mijia Ice-Making Edition Pro 303L.

L’azienda ha presentato un frigorifero con una capacità totale di 303 litri. Considerando che ha una dimensione di 1900 mm di altezza, 600 mm di larghezza e 650 mm di profondità, possiamo vedere come il produttore abbia fatto un ottimo lavoro nell’ottimizzazione dello spazio. Fornendo un elettrodomestico che, per dimensioni e capacità, sembra più che sufficiente per la stragrande maggioranza delle case nel nostro paese.

Non avere ghiaccio in casa è una cosa del passato.

Una delle caratteristiche più evidenti di questa nuova presentazione di Xiaomi è il suo sistema di congelamento ad aria a 360 gradi. O, in altre parole, il Xiaomi Mijia Ice-Making Edition Pro 303L ci permette di generare fino a 900 grammi di ghiaccio in soli 80 minuti. In questo modo, il classico problema di non avere ghiaccio nelle situazioni in cui ne abbiamo bisogno è finito per sempre.

Con pochi tocchi sul nostro cellulare, possiamo ordinare al nostro frigorifero di iniziare a produrre ghiaccio per averlo pronto per una cena, un evento sociale o qualsiasi altra situazione in cui questa caratteristica possa essere necessaria.

Xiaomi ha anche voluto considerare quale fosse il modo migliore per proteggere il sapore e la qualità degli alimenti, senza limitare le capacità di congelamento del suo frigorifero. Per questo motivo, nella modalità di congelamento rapido saremo in grado di congelare fino a 10 kg di carne in un solo giorno, evitando sempre che durante il processo di congelamento venga compromessa la qualità del cibo in questione attraverso un innovativo sistema di sigillatura iniziale degli alimenti tramite uno strato di ghiaccio iniziale.

Tre compartimenti e un’applicazione per controllare tutto.

Il modo di interagire con il nostro frigorifero è uno dei dettagli che attira l’attenzione. Attraverso l’app MI Home saremo in grado di gestire l’intero funzionamento del nostro frigorifero. Infatti, non solo possiamo regolare la temperatura generale, ma possiamo anche controllare ciascuno dei tre compartimenti con un intervallo di temperature che va da -18 a 5 gradi. Tutti funzionano in modo completamente indipendente.

Come accade con la maggior parte dei dispositivi Xiaomi, inizialmente questo nuovo frigorifero sarà disponibile solo in Cina al prezzo di circa 324 euro al cambio. Tuttavia, siamo ancora in attesa di conferma da parte dell’azienda per sapere quando e come potremo godere dello stesso in Europa.