Marvin Hagler è morto: la leggenda del pugilato aveva 66 anni

Il meraviglioso Marvin Hagler, un ex pugile americano campione del mondo dei pesi medi, è morto questo sabato nella sua casa nel New Hampshire all’età di 66 anni. La sua vedova, Kay G Hagler, ha confermato in un comunicato pubblicato sui social network. La donna non ha rivelato la causa della morte, ma ha spiegato che la morte di Hagler, considerato uno dei migliori pugili della storia, è stata “inaspettata”.

Aggiungendo una richiesta abbastanza comprensibile: “La nostra famiglia ti chiede di rispettare la nostra privacy in questo momento difficile”.

Durante la sua carriera Marvin Hagler ha affrontato pugili iconici come Roberto Duran, Thomas Hearns e Sugar Ray Leonard, e si è ritirato con un record di 62-3-2 con 52 knockout, mentre lui stesso non è mai stato eliminato. Membro dell’International Boxing Hall of Fame, Hagler è stato nominato Fighter of the Decade (1980) da Boxing Illustrated e due volte Fighter of the Year (1983 e 1985) dalla rivista The Ring.