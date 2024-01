Ultime Notizie » Come vedere Salernitana Juventus Streaming » ⚽ Salernitana-Juventus Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Oggi alle 18:00

Dove vedere Salernitana-Juventus Streaming Gratis. Dopo pochi giorni dalla Coppa Italia (6-1 per la Vecchia Signora), Salernitana e Juventus giocano di nuovo in campionato. Salernitana ha ottenuto quattro punti nelle ultime due partite e ha vinto l’ultima partita contro il Verona per 1-0. Si trovano all’ultimo posto in classifica ma sono a soli due punti dalla zona salvezza. Match valido per la 19ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Arechi di Salerno oggi domenica 7 gennaio 2024, alle ore 18:00. Di seguito le formazioni e tutte le info per vedere Salernitana-Juventus streaming gratis e video live tv.

La Salernitana ha avuto difficoltà nel segnare gol contro la Juventus in Serie A, con un totale di sei occasioni mancate e solo tre reti segnate in otto partite. Hanno subito 14 gol in totale contro i bianconeri.

Salernitana-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

La Salernitana potrebbe confermare Simy come attaccante insieme a Tchaouna, con il supporto di Candreva. Colibaly sarà impegnato nella Coppa d’Africa e Lirola è infortunato. Costil sarà il portiere. Yildiz potrebbe giocare dal primo minuto insieme a Vlahovic, poiché Chiesa è infortunato. Locatelli è squalificato e sarà sostituito da Nicolussi Caviglia come regista. Weah giocherà sulla destra e Cambiaso è in dubbio a causa di una febbre.

⚽ Le probabili formazioni di Salernitana-Juventus

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber, Bradaric; Legowski, Maggiore, Bohinen; Candreva, Tchaouna; Simy. Allenatore Filippo Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dia, Jovane, Coulibaly, Ochoa, Pirola, Kastanos.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. Allenatore Max Allegri. Squalificati: Locatelli. Indisponibili: De Sciglio, Pogba, Fagioli, Kean, Alex Sandro, Cambiaso, Chiesa.

Salernitana-Juventus in TV, che canale?

Salernitana-Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Telecronaca DAZN affidata a Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Massimo Ambrosini. La Salernitana è una delle due squadre contro cui Dusan Vlahovic ha partecipato a più reti in Serie A: sette partecipazioni attive, come contro il Bologna, formate da cinque gol e due assist vincenti in

Dove vedere Salernitana-Juventus Streaming Gratis in italiano

quattro sfide; in particolare contro i granata è arrivata l’ultima doppietta esterna dell’attaccante bianconero in Serie A (7 febbraio 2023).

Salernitana-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Adrien Rabiot è il centrocampista della Serie A ad aver segnato più gol in tutte le competizioni a partire dall’inizio della scorsa stagione (14, prima del turno di Coppa Italia) – inoltre il francese ha realizzato nove reti nel 2023 in tutte le competizioni, suo record personale in un singolo anno solare con la maglia di un club dei maggiori cinque campionati europei.

Alternative per la visione di Salernitana-Juventus gratis streaming online

Non esistono opzioni alternative per vedere Salernitana-Juventus. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Salernitana-Juventus Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.