Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA TV Inter-Genoa Streaming Torino-Atalanta Gratis, dove vederle? Oggi Verona-Sassuolo, Stasera Empoli-Lazio

Dove vedere le partite di calcio in tv: Inter-Genoa, Verona-Sassuolo, Empoli-Lazio, Torino-Atalanta e tutte le altre di oggi sabato 21 agosto 2021. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

13:30 Liverpool-Burnley (Premier League) – Sky Sport Football

15:30 Friburgo-Borussia D: (Bundesliga) – Sky Sport Uno

16:00 Pro Vercelli-Pergolettese (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

16:00 Manchester City-Norwich (Premier League) – Sky Sport Football

17:00 Alaves-Mallorca (Liga) – Dazn

17:00 Virtus Verona-Giana Erminio (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

17:30 Teramo-Monterosi (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

17:30 Legnago-Lucchese (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

17:30 Palermo-Picerno (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

17:30 Vibonese-Catania (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Pordenone-Perugia (Serie B) – Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Helbiz

18:00 Renate-Seregno (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

18:00 Vis Pesaro-Modena (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

18:00 Ancona Matelica-Montevarchi (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

18:00 Siena-Fermana (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

18:00 Feralpisalò-Pro Patria (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

18:00 Pontedera-Mantova (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports.

18:30 Diretta Inter-Genoa (Serie A) – Dazn

L’Inter campione d’Italia, guidata da Simone Inzaghi, sfida in casa il Genoa di Davide Ballardini nella 1a giornata della Serie A 2021/22. Nelle 54 partite disputate in casa nella storia del massimo campionato italiano, i nerazzurri conducono ampiamente sul piano statistico con 40 vittorie, 10 pareggi e 4 affermazioni esterne dei rossoblù.

Diretta Inter Genoa sui canali digitali di DAZN. Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.

18:30 Diretta Verona-Sassuolo (Serie A) – Dazn

18:30 Leverkusen-Borussia M (Bundesliga) – Sky Sport Action

18:30 Brighton-Watford (Premier League) – Sky Sport Football

18:30 Triestina-Trento (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

19:30 Granada-Valencia (Liga) – Dazn

19:30 Espanyol-Villarreal (Liga) – Dazn

20:30 Cittadella-Vicenza (Serie B) – Dazn, Sky Sport, Sky Sport (Canale 252 Satellite) e Helbiz.

20:45 Diretta Empoli-Lazio (Serie A) – Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

L’Empoli di Aurelio Andreazzoli debutta in Serie A ospitando la Lazio di Maurizio Sarri nell’anticipo della 1a giornata di Serie A.

Nelle 11 gare casalinghe disputate finora contro i capitolini nel massimo campionato, il bilancio è in equilibrio con 4 successi per parte e 3 pareggi.

Diretta Empoli Lazio sui canali digitali di Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN e SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

20:45 Diretta Torino-Atalanta (Serie A) – Dazn

Allo Stadio Olimpico “Grande Torino” va in scena il primo anticipo serale del nuovo campionato di Serie A: Torino e Atalanta si sfidano al debutto ufficiale nella stagione 2021/2022.

Diretta Torino Atalanta sui canali digitali di DAZN. Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.

21:00 St Etienne-Lille (Ligue 1) – Sky Sport Football

21:00 Juve Stabia-Acr Messina (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

21:00 Viterbese-Gubbio (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

21:00 Monopoli-Potenza (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

21:00 Entella-Fiorenzuola (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

21:00 Foggia-Paganese (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

21:38 Minnesota United-Sporting Kansas City (Mls) – Dazn

22:00 Athletic Bilbao-Barcellona (Liga) – Dazn

23:55 Columbus Crew-Seattle Sounders (Mls) – Dazn.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



