Top Secret: OMS "conosceva il coronavirus" da 3 anni.

Per quanto l’OMS, Facebook, YouTube e Google, vogliono censurare le notizie sul coronavirus, la realtà è che COVID-19 è un vero pericolo per l’umanità.

Il coronavirus ha sorpreso l’Italia, il paese più colpito in Europa, dove le autorità hanno isolato intere città e messo in quarantena migliaia di persone. E i morti continuano ad aumentare giorno per giorno. Le autorità delle regioni settentrionali della Lombardia e del Veneto, dove si concentra l’epidemia, hanno chiuso le scuole di queste città e bandito gli eventi pubblici. E nell’altra parte del mondo, la Corea del Sud ha messo in quarantena due milioni e mezzo di persone, che molti hanno descritto come “un’apocalisse di zombi”. In totale ci sono circa 78.000 infetti e oltre 2.500 morti in tutto il mondo. Certo, sembra assolutamente che non accada nulla.

Tuttavia, ciò che ci preoccupa oggi è davvero preoccupante. Sembra che l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) già sapesse anni fa che il cosiddetto COVID-19 potesse causare un contagio in tutto il mondo. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha pubblicato un rapporto nel 2017 che elenca diversi agenti patogeni che rappresentavano un rischio e dovrebbero essere affrontati.

L’elenco era composto da virus che non avevano trattamenti o vaccini noti e tutti avevano il potenziale per scatenare pandemie che potevano uccidere migliaia di persone. Ma poi, è stata aggiunta una nuova malattia: la malattia X.

Il nome misterioso si riferisce a “una grave epidemia internazionale causata da un agente patogeno attualmente sconosciuto”. L’OMS ha aggiunto che l’umanità dovrebbe lavorare per trovare e affrontare malattie sconosciute, ma ha ipotizzato che rimarranno una minaccia remota per qualche tempo.

Il recente scoppio del coronavirus, noto come COVID-19, ha somiglianze con la descrizione della malattia X e suggerisce che i ricercatori già sapevano dell’esistenza del virus tre anni prima.

Mentre alcuni credono che potrebbe essere una sorta di teoria della cospirazione, gli esperti hanno sostenuto che la ricerca è stata negligente in alcune aree, consentendo progressi inarrestabili di coronavirus.

La comunità scientifica sul piano di guerra

Un gruppo di 27 scienziati sta condannando tutti i tipi di teorie della cospirazione su COVID-19, incluso quello che suggerisce che un laboratorio a Wuhan, in Cina, potrebbe essere la fonte dell’epidemia.

“Lo scambio rapido, aperto e trasparente di dati su questo focolaio è ora minacciato da voci e disinformazione sulle sue origini”, scrivono gli scienziati di 9 paesi in una nota pubblicata sulla rivista di media The Lancet.

“Ci uniamo per condannare fermamente le teorie del complotto che suggeriscono che COVID-19 non ha un’origine naturale”.

Gli autori della dichiarazione sottolineano che scienziati di diversi paesi che hanno studiato il nuovo e misterioso coronavirus concludono che ha avuto origine nella fauna selvatica, così

come molti altri virus che sono recentemente emersi nell’uomo.

“Le teorie della cospirazione non fanno altro che creare paura, voci e pregiudizi che mettono a repentaglio la nostra collaborazione globale nella lotta contro questo virus”, afferma la nota.

Peter Daszak, presidente di EcoHealth Alliance e uno dei firmatari della dichiarazione, afferma che siamo nell’era della disinformazione dei social network, e queste voci e teorie del complotto hanno conseguenze reali, comprese le minacce che hanno prodotto i loro coleghi cinesi,

Tuttavia, potrebbe essere che invece di incolpare i teorici della cospirazione debbano criticare apertamente i loro “colleghi”, poiché ci sono molti scienziati che dubitano delle informazioni ufficiali e avvertono che stiamo affrontando una delle peggiori pandemie della nostra storia.

Questo è stato il caso del Dr. Eric L. Feigl-Ding, professore di scienziato americano ad Harvard e che ha ricevuto riconoscimenti per il suo lavoro in epidemiologia, che ha scritto sul suo account Twitter la verità sul coronavirus di Wuhan:

“Ciò è stato creato dall’uomo e potrebbe causare una pandemia senza controllo mai vista prima nella storia”.

O il professor Chandra Wickramasinghe, un astrofisico britannico presso il Centro di Astrobiologia di Buckingham, che ha affermato che il coronavirus è apparso sul nostro pianeta attraverso il frammento di una cometa che ha lanciato “centinaia di miliardi” di particelle virali.

Detto questo, allora chi sono quelli che diffondono le teorie della cospirazione? I media o la cospirazione stessa? O gli stessi scienziati che mettono in discussione le versioni ufficiali?