Ultime Notizie » concerti » Che fine ha fatto Tom Bailey dei Thompson Twins?

Tom Bailey è stato uno dei membri fondatori e il principale cantante, compositore e polistrumentista del gruppo musicale Thompson Twins. Con i Thompson Twins, Bailey ha contribuito a creare una serie di hit pop negli anni ’80, inclusi brani come “Hold Me Now”, “Lay Your Hands on Me” e “Doctor! Doctor!”. Il gruppo è stato attivo dal 1977 al 1993, con vari cambiamenti nella formazione nel corso degli anni. Dopo lo scioglimento dei Thompson Twins, Bailey ha intrapreso una carriera solista e ha continuato a fare musica.

Quanti anni ha Tom Bailey?

Tom Bailey è nato il 18 gennaio 1954 a Halifax, West Yorkshire. In questo momento ha 70 anni!

Chi erano i Thompson Twins?

I Thompson Twins erano un gruppo musicale britannico attivo principalmente negli anni ’80. La formazione originale includeva Tom Bailey, Alannah Currie e Joe Leeway. Il gruppo ha ottenuto un notevole successo commerciale con la loro musica pop e dance (vendite stimate di 50 milioni di copie), con una serie di singoli di successo e album in classifica.

Il nome del gruppo è preso dal nome inglese dei gemelli investigativi che compaiono nelle storie di Le avventure di Tintin conosciuti come Thomson e Thompson (Hernández e Fernández, nelle storie in lingua spagnola).

Il loro stile musicale era un mix di synth-pop, new wave e dance-pop. Tra i loro successi più famosi ci sono canzoni come “Hold Me Now“, “Doctor! Doctor!“, “Lay Your Hands on Me” e “Love on Your Side“. Il gruppo era noto anche per l’immagine eccentrica e colorata e per i loro video musicali creativi.

I Thompson Twins si sono sciolti nel 1993, ma i membri del gruppo hanno continuato a fare carriere musicali individuali in vari modi.

Che fine ha fatto Tom Bailey dei Thompson Twins?

Tom Bailey dei Thompson Twins è ancora attivo nella musica. Fa tour con il suo materiale da solista, incluso un recente tour in Australia e il suo prossimo in UK (vedi foto sopra), dove suona per intero l’album di successo dei Thompson Twins “Into The Gap“. Puoi trovare le date dei suoi concerti sul suo sito web.

Non è l’unico progetto musicale a cui lavora. Insieme alla sua attuale moglie Lauren Drescher, fa parte del Bailey-Salgado Project. Tuttavia, non è più coinvolto con i Thompson Twins come band. Si sono sciolti nel 1993.

Il Tour per il 40° Anniversario di Tom’s Into the Gap

Segue le apparizioni nei principali festival di tutto il mondo ed è il

Venerdì 10 maggio 2024 – Municipio di Birmingham Sabato 11 maggio 2024 – Gateshead The Glasshouse International Center for Music Sage 1 Domenica 12 maggio 2024 – Queens Hall di Edimburgo Mercoledì 15 maggio 2024 – Guildford G Live Giovedì 16 maggio 2024 – Bath Forum Venerdì 17 maggio 2024 – London Indigo all’O2 Sabato 18 maggio 2024 – Cambridge Corn Exchange

suo primo grande tour da headliner nel Regno Unito dal 2018.

I biglietti sono in vendita su www.gigsandtours.com e www.ticketmaster.co.uk. I pacchetti VIP sono disponibili anche su www.sjm-vip.com.

Ecco alcune notizie recenti su Tom Bailey in breve:

Musica:

Nuovo album : Il 24 marzo 2023, Bailey ha pubblicato il suo quarto album da solista, “Science Fiction”. L’album è stato accolto con recensioni positive dalla critica, con elogi per il suo suono eclettico e la scrittura intelligente.

: Il 24 marzo 2023, Bailey ha pubblicato il suo quarto album da solista, “Science Fiction”. L’album è stato accolto con recensioni positive dalla critica, con elogi per il suo suono eclettico e la scrittura intelligente. Tour : Bailey dopo il tour per promuovere “Science Fiction” che lo ha portato in Europa, Nord America e Australia, avrà una serie di date nel Regno Unito.

: Bailey dopo il tour per promuovere “Science Fiction” che lo ha portato in Europa, Nord America e Australia, avrà una serie di date nel Regno Unito. Collaborazioni: Bailey ha recentemente collaborato con diversi altri artisti, tra cui KT Tunstall, The Human League e Erasure.

Altre notizie: