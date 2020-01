Brad Pitt su Tinder? La verità.

Brad Pitt stava solo scherzando quando ha fatto riferimento a un profilo Tinder durante il suo discorso di accettazione per il premio come “miglior attore non protagonista” alla Screen Actors Guild (SAG).

La star ha raccolto un trofeo come “miglior attore non protagonista” per il suo ruolo nel film Once Upon a Time a Hollywood durante la cerimonia di premiazione avvenuta domenica scorsa, e scherzando ha detto: “Ho intenzione di aggiungere questo al mio profilo di Tinder”.

Ma l’uomo di 56 anni ha spezzato il cuore delle donne single ovunque nel mondo, rivelando che non ha familiarità con questa app di incontri.

“No, non ho un account su Tinder”, ha condiviso Brad Pitt durante il Festival Internazionale del Cinema di Santa Barbara mercoledì (22 gennaio), quando gli è stato assegnato il Maltin Modern Master Award. “Non sono nemmeno sicuro di come funzioni.

Brad Pitt e la sua ex moglie Jennifer Aniston fotografati insieme.

Ho solo pensato che fosse“.

Brad Pitt ha fatto notizia dopo la cerimonia di premiazione quando è stato fotografato mentre chiacchierava con la sua ex moglie Jennifer Aniston. La sua vita personale è stata ulteriormente affrontata sul palco, quando ha notato che il suo personaggio, lo specialista Cliff Booth, non era molto diverso per lui nel suo precedente matrimonio con Angelina Jolie.

“Siamo sinceri, è stata una parte difficile”, ha sorriso. “Un ragazzo che prende droghe, si toglie la maglietta e non va d’accordo con sua moglie. È stato un ottimo lavoro”. Brad Pitt si è sposato due volte, una con Jennifer Aniston e l’altra con Angelina Jolie.