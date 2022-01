Ultime Notizie » Anti-stress » Tiktoker virale con una tecnica militare per addormentarsi in 2 minuti e alleviare l’insonnia

L’allenatore fisico e “influencer” di Tiktok, Justin Agustín, ha pubblicato un video la scorsa settimana che è diventato rapidamente virale. Nel video mostra una tecnica militare che ha aiutato i soldati a conciliare il sogno in 2 minuti, anche nelle peggiori condizioni.

Secondo l’allenatore americano, residente in Canada, è un processo in due fasi che coinvolge i pensieri di compensazione, e poi immaginando scenari tranquilli per aiutare ad alleviare la mente dall’ulteriore stress, che sempre secondo Agostino, serve per aiutarti a rilassare correttamente il corpo prima del riposo.

“Prima di tutto, devi calmare il tuo corpo e rilassarti e disattivare sistematicamente ogni parte del tuo corpo dalla testa fino ai piedi, letteralmente”, dice. Tuttavia, per eseguire la tecnica con successo, devi liberare i pensieri che l’essenza della meditazione. Suggerisci due scenari utili da visualizzare:

“Stai sdraiato su una canoa su un lago tranquillo con nient’altro che un chiaro cielo blu su di te, oppure stai sdraiato su un’amaca nera di velluto in una stanza completamente nera“.

Secondo il video, che accumula 7,4 milioni di visite, è naturale che la mente si discosta quando si tenta di dirigere i pensieri all’immaginazione o ai sensi. L’antidoto è quello di ripetere la frase “non pensare” per 10 secondi per aiutare a rilassarti e concentrarsi sulla respirazione.

L’allenatore ha spiegato che la tecnica deve essere messa in pratica ogni notte per 6 settimane. Affermava che il 96% delle persone che dominano questo trucco militare sono in grado di addormentarsi rapidamente.