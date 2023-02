Ultime Notizie » Alieni » Viaggiatore del Tempo avverte: “Invasione Aliena a Marzo”

Gli UFO avvistati in Nord America nelle ultime settimane hanno generato molte teorie e discussioni sulla loro provenienza. Il generale Glen Van Herck, del Pentagono, non ha escluso la possibilità che questi oggetti siano di origine extraterrestre. Questo è stato un punto chiave per il tiktoker Eno Alaric, che afferma di essere un “viaggiatore del tempo” del 2671 che predice regolarmente eventi futuri.

Sulla sua pagina TikTok @radianttimetraveler, Eno Alaricha annunciato la sua ultima previsione: un’invasione di alieni che presumibilmente avverrà il 23 marzo 2023 e che solo alcune persone sopravviveranno grazie ad un altro extraterrestre conosciuto come “Il Campione“.

In un video su TikTok, Eno spiega che una specie aliena molto ostile verrà a riconquistare la Terra e che solo alcune persone saranno salvate dal “Campione”. Il tiktoker afferma che circa 8000 persone saranno portate su un altro pianeta abitabile per sopravvivere e che presto verrà selezionato chi potrà aiutare gli altri a sopravvivere.

Queste affermazioni inverosimili sono diventate virali, con quasi un milione di visualizzazioni e tutti i tipi di commenti al riguardo. Mentre alcuni hanno scherzato sulla teoria, altri hanno suggerito chi potrebbero essere “gli eletti”.