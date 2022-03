Ultime Notizie » Download » Test della velocità di Internet con Google

Google ti consente di eseguire un test della velocità di Internet dal tuo browser. Ci sono alcune frasi speciali a cui Google reagisce in modo diverso e il “test della velocità di Internet” di Google lo dimostra. Scrivendo questa frase su Google appare in testa ai risultati di ricerca un avviso attraverso il quale puoi eseguire il test della velocità della tua connessione Internet. Il risultato è simile a quello che vediamo quando accediamo a fast.com, una pagina di test di velocità creata da Netflix.

Dal centro assistenza di Google fanno sapere che il servizio è offerto in collaborazione con Measurement Lab (M-Lab). Il test richiede circa 30 secondi e determina la velocità di connessione calcolando la quantità di dati che possono transitare sulla rete, attraverso la tua connessione, durante tale intervallo di tempo.

Il test di velocità della connessione a Internet misura la velocità di download, quella di caricamento e la latenza. Le connessioni migliori presentano elevate velocità di download e upload con bassa latenza.

La velocità di download corrisponde alla velocità di trasferimento delle informazioni sul tuo dispositivo. Incide, ad esempio, sui tempi necessari per il download di file di grandi dimensioni o per la visualizzazione di pagine che contengono molte immagini. La velocità di download si misura in megabit al secondo (Mbps).

La velocità di caricamento (upload) corrisponde alla velocità di trasferimento delle informazioni dal tuo dispositivo. Incide, ad esempio, sui tempi necessari per pubblicare foto sui social network. La velocità di upload si misura in megabit al secondo (Mbps).

La latenza misura la velocità con cui il tuo dispositivo riceve una risposta dal server. Tempi di risposta brevi sono importanti, ad esempio, per le applicazioni in tempo reale, come quelle per le videochiamate o i giochi online. La latenza si misura in millisecondi (ms).

Google fa notare che al momento il test è in grado di misurare la velocità di connessione fino a 700 Mbps. Se la tua connessione ha una velocità superiore ai 700 Mbps, i risultati mostrati potrebbero essere inferiori rispetto alla velocità effettiva.