Maildax: e-mail sicura temporanea e anonima

Esistono molte soluzioni che consentono di avere un account di posta elettronica anonimo e temporaneo, ideale da utilizzare nelle registrazioni di siti Web che hanno promozioni che si basano sulle e-mail dei nuovi clienti. L’idea di questo tipo di email non è solo di impedirci di fornire il nostro indirizzo reale su siti Web e applicazioni che non utilizzeremo a lungo termine, in modo da evitare lo spam, poiché molti siti Web possono finire per filtrare la nostra posta elettronica a terzi e perdere completamente il controllo, ma anche per ottenere sconti e promozioni sui siti di shopping online.

Come funziona? Possiamo usare le e-mail temporanee durante la registrazione, l’account viene verificato, il sito Web viene testato e si dimentica quello che ha fatto.

Tra i siti di posta elettronica temporanea più famosi abbiamo. È una soluzione che fornisce, con un indirizzo email che non verrà mai dato a nessun altro, solo per ricevere email, non per inviarle.

La differenza è che ogni email di maildax ha una chiave univoca che funge da password per questa email temporanea, quindi nessuno potrà mai leggerle, solo noi. Anche se sono temporanee, possiamo salvare le nostre e-mail per sempre. Per utilizzare tale funzione non ci resta che premere il pulsante “salva” per poi accedere in qualsiasi momento alla nostra “posta in arrivo”.

Possiamo anche aprire più e-mail contemporaneamente e passare da una “posta in arrivo” all’altra senza problemi. Per provarlo basta andare su maildax.com.