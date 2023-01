Ultime Notizie » Calendario Formula 1 » Quando inizia la Formula 1 2023? Ecco il Calendario della Ferrari

La Formula 1 è seguita da migliaia di persone in tutto il mondo. Le rivalità tra piloti e team rendono il Gran Premio una festa e una delizia per gli amanti del motorsport. Questo 2023 ci saranno 23 gare e oggi vi mostriamo il calendario dei paesi e le date per vedere la Ferrari lottare contro la Red Bull dell’attuale campione del circuito Max Verstappen.

Calendario Formula 1 2023

La Formula 1 scatterà il 5 marzo, sul circuito del Bahrain, 15 giorni prima dell’inizio della stagione 2022, e sarà la quinta stagione di F1 ad iniziare in quel luogo (2006, 2010, 2021 e 2022), e si è affermata come la sede di apertura del più alto circuito di sport motoristici. La stagione 2023 si concluderà il 26 novembre ad Abu Dhabi e la pausa estiva si svolgerà tra il 30 luglio e il 27 agosto.

GP del Bahrain – Dal 03 al 05 marzo GP dell’Arabia Saudita – Dal 17 al 19 marzo GP d’Australia – Dal 31 marzo al 2 aprile GP dell’Azerbaigian – 28-30 aprile GP di Miami – Dal 05 al 07 maggio GP dell’Emilia Romagna – Dal 19 al 21 maggio GP di Monaco – 26-28 maggio GP di Spagna – Dal 02 al 04 giugno GP del Canada – 16-18 giugno GP d’Austria – Dal 31 giugno al 2 luglio GP di Gran Bretagna – 7-9 luglio GP d’Ungheria – Dal 21 al 23 luglio GP del Belgio – Dal 28 al 30 luglio GP d’Olanda – 25-27 agosto GP d’Italia – Dal 01 al 03 settembre GP di Singapore – Dal 15 al 17 settembre GP del Giappone – Dal 22 al 24 settembre GP del Qatar – Dal 06 al 08 ottobre GP degli Stati Uniti – 20-22 ottobre GP del Messico – Dal 27 al 29 ottobre GP del Brasile – Dal 03 al 05 novembre GP di Las Vegas – 16-18 novembre GP di Abu Dhabi – 24-26 novembre

Quante gare sprint ci saranno in F1 nel 2023 e su quali circuiti?

Durante il calendario di Formula 1 2023 saranno sei le gare sprint, che si disputeranno nei seguenti GP: