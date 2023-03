Ultime Notizie » Diretta Formula 1 » GP Arabia Saudita F1 2023 Streaming Gratis, dove vedere Live Ferrari Leclerc

LIVE STREAMING FORMULA 1 2023 – Il secondo round del Mondiale di Formula 1 2023 si terrà in Arabia Saudita il fine settimana tra il 17 e il 19 marzo. Si tratta della terza edizione del GP di Jeddah, circuito cittadino dalla media di velocità elevata (circa 250 km/h). Le caratteristiche del tracciato offrono alla Ferrari la possibilità di migliorare i risultati del Bahrain, tuttavia la Red Bull di Verstappen e Perez rimane in testa nella corsa al podio, insieme alla Aston Martin che ha già ottenuto un podio con Fernando Alonso nel GP precedente. Anche nel secondo appuntamento le auto correranno di notte, nel tardo pomeriggio italiano, mentre Leclerc rischia una penalità in griglia di partenza a causa di un guasto alla centralina prima della gara inaugurale del campionato. Scopri dove vedere GP Arabaia Saudita 2023 F1 Streaming Live e Diretta TV senza Roja Directa.

Il programma del weekend del GP di Jeddah 2023



Venerdì 17 marzo: Prove Libere 1 alle 14:30 e Prove Libere 2 alle ore 18:00. Sabato 18 marzo: alle ore 14:30 ci saranno le Prove Libere 3, seguite alle ore 18:00 italiane dalle qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza del Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1, la cui partenza avverrà alle ore 18 italiane di Domenica 19 marzo 2023.

Dove vedere GP Arabia Saudita 2023 F1 Streaming Live e Diretta TV senza Rojadirecta

Immagini delle Ferrari nel Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1 2023 in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport F1 (canale satellitare 207) e Sky Sport Uno. Inoltre, su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo dello sport in 4K HDR (sul 213 per i clienti Sky Q via satellite), si potrà godere della migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i Gran Premi. Formula 1 in esclusiva su Sky fino al 2027.

Live streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). La replica/differita della gara del GP Arabia Saudita di F1 2023 è su TV8 (canale 8 del digitale). Rojadirecta è illegale, quindi oscurato in Italia.