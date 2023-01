Ultime Notizie » INGV terremoti » Terremoto Oggi Roma: 10 minuti fa Scossa M3,2 in periferia, epicentro vicino Colonna

TERREMOTO OGGI – Una scossa di terremoto di magnitudo 3,2 è stata chiaramente sentita pochi minuti fa in provincia di Roma.

Epicentro a 8 Km NW di(Roma) nel Lazio, secondo quanto riportato da, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9060, 12.7190 ad una profondità (ipocentro) di 10 km.

Il terremoto di oggi domenica 22 gennaio 2023 è stato sentito alle ore 02:46:11 ora italiana da Tivoli a Pomezia, da Aprilia a Velletri, e ovviamente in tutta la città di Roma, fino a Fiumicino e Latina. Non vengono segnalati danni a persone o cose, solamente uno spavento per il momento. Seguiranno se necessario, aggiornamenti.