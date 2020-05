Terremoto M6,6 a Creta (Grecia) oggi 2 maggio 2020, sentito fino in Turchia. Allerta Tsunami locale.

TERREMOTO OGGI CRETA GRECIA – Una forte scossa di terremoto è avvenuta al largo delle coste dell’Isola di Creta (Grecia). Si tratta di un sisma di magnitudo 6,6 (dato verificato da INGV Terremoti con Mwp 6.7), sisma sentito fino in Turchia. Per ora nessuna notizia di danni a persone o a cose.

– Data e ora del terremoto a Creta (Grecia): 02-05-2020 12:51:05 UTC (ore 14:51:05 italiane di sabato 2 maggio 2020)

– Coordinate geografiche epicentro: 34,205°N 25,712°E (guarda la mappa)

– Ipocentro (Profondità): 17 Km in mare

– Epicentro: 63 Km S di Ierapetra

I media locali evidenziano che il terremoto è stato avvertito nell’unità regionale periferica di Heraklion e Lasithi.

A causa della magnitudo elevata, è stata diramata dal CAT-INGV un’allerta tsunami di livello rosso (Watch) per l’isola di Creta e altre isole della Grecia, mentre il livello di allerta è arancione (Advisory) per altre regioni della Grecia, per la Turchia, la Libia e l’Egitto. Data la distanza dalle nostre coste, non è stata diramata un’allerta per le coste italiane, né per gli altri Paesi del Mediterraneo.

Report originale diffuso dal “National Observatory of Athens, Geodynamic Institute Athens, Greece” che potete visualizzare qui.

Le immagini in diretta dalla televisione a Creta in streaming qui.

Al momento (le 15:45), il CAT-INGV ha diramato un messaggio di conferma dello tsunami, che è stato osservato al mareografo di Ierapetra sull’isola di Creta, sia pure con un’ampiezza finora contenuta (circa 15 centimetri, o circa 35 cm picco-picco).