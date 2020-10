TERREMOTO OGGI TURCHIA GRECIA – Una forte scossa di terremoto è avvenuta al largo delle coste della Turchia e le isole greche dell’Egeo (Grecia) alle ore 12:51 di oggi venerdì 30 ottobre 2020. Il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (CSEM) riporta una magnitudo 6,9 con epicentro a 13 km NNE di Néon Karlovásion (Grecia) e 62 km SSW di Karabağlar (Turchia). Ipocentro a 10 Km di profondità. Da parte sua, l’USGS ha calcolato che il terremoto ha raggiunto una magnitudo 7,o. nelle coordinate geografiche 37.897°N 26.795°E.



Il terremoto è stato avvertito a Istanbul, Atene e in altre città vicine. Dopo questo forte sisma sono state segnalate almeno sei scosse di assestamento (repliche) nei successivi 30 minuti.

La Presidenza turca per la gestione delle emergenze e dei disastri ha affermato che il terremoto è avvenuto nel Mar Egeo a una profondità (ipocentro) di 16,5 chilometri.

Allo stesso modo, le autorità del Paese eurasiatico hanno riferito che il terremoto è stato avvertito più intensamente nella provincia di

Alcuni video degli effetti del terremoto sono stati condivisi sui social network, dove si può vedere una nuvola di polvere tra gli edifici poco dopo il terremoto.

Plumes of dust seen in Turkey’s Izmir city moments after a powerful earthquake pic.twitter.com/DavByJgGIf

— TRT World (@trtworld) October 30, 2020