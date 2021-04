Ultime Notizie » Casper Ruud » Tennis Montecarlo: Fognini eliminato ai quarti da Casper Ruud

DIRETTA TENNIS – Il campione in carica del torneo di tennis Masters 1000 ATP di Montecarlo, Fabio Fognini, è stato eliminato ai quarti di finale da Casper Ruud. Ruud spera di rivaleggiare in semifinale con il vincitore del duello tra il suo idolo Rafa Nadal, con cui coincide all’accademia, e Andrey Rublev.

Era una delle possibili copertine di questo Monte Carlo ATP Masters 1000, ed è stato sicuramente visto. Ex numero uno del mondo juniores, a 22 anni il norvegese Casper Ruud sta prendendo velocità di crociera sul circuito.

Semifinalista al Master 1000 di Roma, ripete quel risultato nel Principato monegasco.

Figlio dell’ex professionista Christian Ruud, suo allenatore, lo scandinavo ha abbattuto l’attuale campione del torneo, l’italiano Fabio Fognini, 33 anni e 18° ATP, con il risultato esatto finale di 6-4 e 6-3 in 1h 36′ di gioco.

Ruud, 27° nella classifica ATP, si aspetta un rivale per le “semifinali” di sabato, che potrebbe essere il suo idolo Rafa Nadal, con il quale ha preparato la preparazione sul terra battuta visto che è un assiduo frequentatore dell’accademia di Manacor. Non si sono mai affrontati in una partita ufficiale.

Il norvegese ha abortito la possibilità di una rivincita di Nadal con Fognini, il suo boia nel penultimo round del 2019, anche se Rafa deve affrontare un duro confronto nei quarti di finale contro il russo Andrey Rublev.