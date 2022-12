Ultime Notizie » Buffalo » New York: zona disastrata per grave tempesta invernale

La governatrice di New York, Kathy Hochul, ha chiesto alla Casa Bianca di dichiarare un’area catastrofica nel nord-ovest dello stato, dopo che una forte tempesta invernale ha colpito gli Usa a Natale, provocando almeno 27 morti in questa giurisdizione e 50 in tutta la nazione. Le autorità hanno già dichiarato lo stato di emergenza a New York questo giovedì.

Hochul ha affermato che la misura aiuterà lo stato a coprire i costi e le spese causati dai danni causati dalla tempesta, un intenso evento meteorologico che è stato definito ‘unico in una generazione’. Il governatore ha aggiunto che la situazione è migliorata, ma che nel sud della contea di Erie dovrebbero cadere tra i 15 ei 30 centimetri di neve. “La situazione non è così grave come negli ultimi due giorni, ma è ancora una situazione pericolosa per rimanere fuori”, ha detto Hochul in una conferenza stampa nella città più colpita, Buffalo.

Sul suo account Twitter, la governatrice ha scritto di aver avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il quale ha promesso di approvare rapidamente la richiesta di dichiarazione federale di disastro e emergenza.

“Siamo pronti a fornire le risorse necessarie per superare tutto”, ha scritto il presidente americano sul web, sottolineando che lui e la First Lady, Jill, pregano per le vittime e le loro famiglie. Il governatore: “La bufera non è finita: previsti ancora 30 cm di neve“.