Il telelavoro non è solo uno dei principali argomenti di interesse intorno alla pandemia Coronavirus COVID-19, poiché la tendenza indica che questa sarà una delle eredità che questo periodo lascerà per il futuro. Prova di ciò è come le grandi aziende hanno annunciato che manterranno alcuni lavori in remoto (smart working), anche quando cesseranno tutte le misure di sicurezza/emergenza e le distanze sociali.

In questo contesto, è emerso Office Free, una bacheca di lavoro dedicata alla presentazione di offerte di lavoro che si svolgono esclusivamente in modalità remota, compresi i concorsi indetti da alcune società ben note sul piano digitale.

Durante questi ultimi mesi la pratica del telelavoro si è consolidata, arrivando a rimanereuna realtà. La sua attuazione, motivata e in molti casi forzata dal contesto che ha scatenato la pandemia quest’anno, ha portato alla risoluzione di mantenere alcuni posti di lavoro in questa modalità. Facebook, Twitter e Shopify sono alcuni esempi di questo nuovo modo di concepire l’attività lavorativa.

Attualmente, ci sono diverse aziende in tutto il mondo che hanno aperto posti di lavoro per persone provenienti da qualsiasi parte del mondo. Tuttavia, trovare annunci che soddisfano specificamente questi criteri può essere difficile.

Office Free è stato creato allo scopo di avvicinare le persone interessate a queste offerte di lavoro, fornendo preziose informazioni a coloro che si sentono motivati ​​a candidarsi. Ad esempio, puoi trovare informazioni su come il tuo paese di origine influenzerebbe il tuo stipendio, i turni o gli obiettivi in ​​base ai quali lavori in quella posizione, i benefici a cui puoi accedere (in termini di welfare, ferie, assicurazioni, ferie e altri), il profilo assunto che stanno cercando in quell’azienda e, in generale, com’è il loro sistema di lavoro remoto.

La scheda di ogni azienda pubblicizzata, oltre a presentare le principali caratteristiche del suo sistema di lavoro, contiene anche alcuni link di riferimento per imparare da una fonte più diretta com’è l’esperienza di lavoro lì.

La piattaforma è relativamente nuova. Tuttavia, è già pienamente operativo, raggruppando le offerte di lavoro di Automattic (la società dietro WordPress.com e Tumblr), Buffer, Ghost, Basecamp e molti altri.

Office Free ha anche una forma aperta, in cui qualsiasi azienda che soddisfa il profilo della piattaforma può offrire le proprie offerte di lavoro per esercitarsi in remoto, aprendo così un’opportunità per i datori di lavoro di tutto il mondo in cerca di talenti da unirsi ai loro ranghi, indipendentemente dalla loro regione di origine.

Per coloro che desiderano tenere d’occhio le ultime offerte di lavoro pubblicate su Office Free, la piattaforma offre la possibilità di iscriversi alla loro newsletter via e-mail, per ricevere nella posta in arrivo le principali notizie pubblicate sul portale.

Il telelavoro ha tra i suoi vantaggi una maggiore libertà di organizzare il tempo dedicato alle sue funzioni, rendendolo compatibile con altri aspetti della tua vita. La mancanza di organizzazione potrebbe avere un impatto non solo sulla tua vita lavorativa, ma anche sulla tua vita familiare e persino sui tuoi spazi personali per il tempo libero.

Se stai cercando altre opzioni per cercare lavoro via internet, Office Free si unisce a questa possibilità, come ulteriore alternativa da considerare per questa ricerca.