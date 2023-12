Ultime Notizie » Epic Games » Epic Games vince causa legale contro Google per Monopolio

Epic Games, creatore del videogioco Fortnite, ha vinto lunedì una battaglia giudiziaria negli Stati Uniti contro Google, con una giuria che ha deciso che il colosso della tecnologia esercita un controllo monopolistico illegale sul suo negozio di applicazioni Android.

La società di videogiochi ha citato in giudizio Google e Apple nel 2020 per aver abusato delle condizioni dei rispettivi negozi per la vendita di applicazioni e altri contenuti digitali per dispositivi mobili con software iOS o Android.

Google e Apple trattengono una percentuale su tutti gli acquisti effettuati tramite i loro negozi di applicazioni, Google Play e Apple Store, il che ha causato lamentele da parte degli sviluppatori su quella che considerano una “tassa” che i due giganti della tecnologia addebitano alle aziende.

La giuria ha impiegato solo poche ore per pronunciarsi contro Google, constatando che la società aveva adottato diverse strategie illegali per mantenere il monopolio sull’app store dei telefoni Android.

“Vittoria su Google! Dopo quattro settimane di testimonianze in tribunale, la giuria della California si è pronunciata contro il monopolio di Google Play su tutti i fronti”.

Tim Sweeney, CEO di Epic, in X:

Il giudice del caso dovrà decidere in che modo Google risarcirà Epic Games per i danni causati.

Google ha detto che farà appello contro la decisione e che il caso andrà avanti per mesi o anni. Wilson White, vicepresidente degli affari governativi e delle politiche pubbliche di Google:

“Continueremo a difendere il modello di business Android e resteremo fermamente impegnati nei confronti dei nostri utenti, dei partner e dell’ecosistema Android nel suo insieme”.

Il 70% degli smartphone del mondo utilizza il sistema operativo Android.