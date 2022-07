Calcio d’Estate: Il Napoli in streaming su Facebook. Buone notizie per i tifosi napoletani che non potranno essere presenti alle prime due uscite stagionali della loro squadra. Le due amichevoli in programma (Napoli-Anaune Val di Non giovedì 14/07 alle 18:00 e Napoli-Perugia domenica 17/07 alle 18:00), infatti, saranno fruibili per la prima volta e gratuitamente in diretta streaming online sul profilo ufficiale Facebook del club napoletano.

La probabile formazione del Napoli

si giocheranno allo Stadio Comunale di Carciato a Dimaro.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Olivera; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas. Allenatore Spalletti.

Alternative per vedere Napoli-Anaune e Napoli-Perugia streaming online



Molti utenti continuano a cercare su Google “Rojadirecta Napoli Streaming” senza sapere che il sito è stato oscurato dalle autorità italiane. In ogni caso, quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).