Esibirsi durante la pausa della più grande vetrina sportiva della TV americana deve costare una valanga di soldi. Sebbene solo i grandi artisti si esibiscano sul palco del gioco più importante dell’anno nella NFL, il Super Bowl, tra i quali possiamo mettere in evidenza Michael Jackson, U2, Coldplay, Lady Gaga, The Who, Paul McCartney, Maroon 5, per citarne solo alcuni, la realtà è che questi artisti non vengono pagati con un solo dollaro per partecipare allo spettacolo. L’esibizione di Shakira e Jennifer Lopez al Super Bowl, quindi, sarà gratuita.

Gli artisti che partecipano allo spettacolo del Super Bowl a metà tempo, in realtà stanno cercando un impatto maggiore in termini di pubblicità quando si esibiscono sul palco.

Secondo il portavoce della NFL, Joanna Hunter, coprono solo i costi di produzione.

Sebbene la NFL non paghi nessun cachet per lo spettacolo, la realtà è che dà loro un sacco di pubblicità per aumentare le vendite e crescere anche nelle visualizzazioni delle loro canzoni sulla piattaforma Spotify, tra le altre.

Questo è il motivo per cui le due cantanti Jennifer Lopez e Shakira non addebiteranno un solo dollaro per esibirsi nel primo tempo del Super Bowl di domani domenica 2 febbraio.