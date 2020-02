Sassuolo Roma Streaming Video – Si gioca alle ore 20:45 italiane di oggi Sassuolo Roma: evento televisivo in diretta tv e in streaming online via webcast. La Roma ha vinto sei delle ultime nove trasferte di Serie A (2N, 1P), tante quante nelle precedenti 20 (8N, 6P). Il Sassuolo vanta il 4° miglior attacco casalingo di questa Serie A grazie a 21 reti, solo Lazio (30), Atalanta (29) e Juventus (24) hanno fatto meglio. Dall’altra parte, però, la Roma ha la miglior difesa in trasferta (solo 7 gol subiti). Con la prossima rete Edin Dzeko diventerà il 7° giocatore ad aver segnato almeno 100 gol nella storia della Roma in tutte le competizioni (99 sin qui). In più, l’attaccante bosniaco non trova il gol in tre presenze consecutive di Serie A da ottobre 2017.

Sassuolo Roma Streaming: Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore De Zerbi. Squalificati: Peluso. Indisponibili: Chiriches, Defrel, Tripaldelli, Traorè, Ferrari.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Mkhitaryan, Zappacosta, Diawara, Zaniolo.

Dove vedere Sassuolo Roma Streaming e Diretta TV Oggi senza Rojadirecta.



La partita di calcio Sassuolo Roma in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Fischio d’inizio dell’arbitro programmato per le ore 20:45 di oggi, sabato 1° febbraio 2020.