Stipendio CEO Bet365: critiche per i 281 milioni di dollari guadagnati

Il fondatore e capo della società di scommesse Bet365 ha guadagnato uno stipendio di circa 281 milioni di dollari nell’ultimo anno finanziario, terminato il 26 marzo 2023. Un gruppo impegnato nella campagna ha ritenuto che questa cifra non fosse “ragionevole o adeguata”.

Un’analisi del suo stipendio

Denise Coates, co-amministratore delegato e azionista di maggioranza di Bet365, ha guadagnato almeno il 50% del dividendo di 127 milioni di dollari della società, oltre al suo stipendio di 281 milioni di dollari, secondo i conti della società pubblicati domenica.

Secondo un sondaggio, lo stipendio degli amministratori delegati negli Stati Uniti aumenta di oltre il 30%.

Lo stipendio degli amministratori delegati negli Stati Uniti

Il suo stipendio base è un aumento di circa 10 milioni di dollari rispetto allo scorso anno, nonostante Bet365 abbia registrato perdite ante imposte di circa 77 milioni di dollari. I conti della società attribuiscono le perdite a “un aumento significativo dei costi associati all’ingresso in nuovi mercati“. Bet365 non ha risposto alla richiesta di commento della CNN.

Le critiche allo stipendio di Coates

L’entità dello stipendio di Coates, che la rende la donna più pagata nel Regno Unito e una delle donne CEO più pagate al mondo, secondo la BBC, ha suscitato critiche, soprattutto alla luce della crisi dei costi. il Regno Unito.

“Le persone meritano di essere ricompensate per l’innovazione e il successo, ma c’è la questione di cosa sia ragionevole e appropriato”, ha detto lunedì Luke Hildyard, CEO dell’High Pay Centre, in una dichiarazione alla CNN.

“Nessuno diventa miliardario al di fuori della società in generale. In questo caso, la ricchezza dipende dal denaro che esce dalle tasche dei giocatori, dagli sforzi di migliaia di dipendenti, nonché da fattori più ampi come la disponibilità di reddito delle persone, una rete Internet sicura e affidabile o tutta l’infrastruttura fornita con l’organizzazione di eventi sportivi”.

“In definitiva, la prosperità della Gran Bretagna dipende da come viene condivisa la ricchezza generata dalla nostra economia. Versare centinaia di milioni di sterline in più su fortune multimiliardarie ogni anno non è un buon modo per massimizzare il tenore di vita e sopravvaluta il contributo dato dai super-ricchi“.

I conti e le attività di Bet365

Gli ultimi conti di Bet365 mostrano che la società ha pagato 127 milioni di dollari alla Denise

Coates Foundation, che distribuisce fondi a enti di beneficenza nel Regno Unito e all’estero. Ilstima inoltre che la famiglia Coates sarà il secondo contribuente più alto nel Regno Unito nel 2023, con un contributo di circa 585 milioni di dollari. Secondo, che stima il patrimonio netto di Coates a 7 miliardi di dollari, il 56enne ha acquistato ilnel 2000 e ha lanciato il sito web nel 2001.

Oggi l’azienda ha sede nella città di Stoke-on-Trent, impiega più di 7500 persone in tutto il mondo e attira più di 90 milioni di clienti all’anno. Bet365 Group Limited possiede anche lo Stoke City Football Club, che appartiene alla seconda divisione del calcio inglese. L’anno scorso il club ha registrato una perdita ante imposte di 15,8 milioni di dollari.

Danni da gioco d’azzardo

Il successo dell’azienda testimonia l’interesse del Regno Unito per il gioco d’azzardo. Secondo la Gambling Commission, il 44% degli adulti del Paese ha partecipato ad un’attività di gioco d’azzardo nelle ultime quattro settimane dell’anno fino a marzo 2023.

La Commissione ha inoltre riferito che l’industria britannica delle scommesse ha registrato un rendimento lordo totale di 19,2 miliardi di dollari (15,1 miliardi di sterline) tra aprile 2022 e marzo 2023. Tuttavia, il settore delle scommesse è uno di quelli individuati dal governo per i problemi legati alla dipendenza.

Uno studio del governo britannico del 2023 sui danni legati al gioco d’azzardo ha rilevato che lo 0,5% della popolazione adulta ha problemi con il gioco d’azzardo, il 3,8% gioca d’azzardo a livelli rischiosi e il 7% è influenzato negativamente dal gioco di altre persone.

Un’analisi economica della stessa revisione ha concluso che i costi finanziari diretti eccessivi annuali per il governo legati al gioco d’azzardo dannoso equivalgono a 525,6 milioni di dollari.