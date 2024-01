Ultime Notizie » Cancro al pancreas » Eriksson, annuncio choc: mi resta un anno di vita

L’allenatore svedese Sven-Goran Eriksson ha rivelato di soffrire di cancro e di avere meno di un anno di vita. L’ex allenatore dell’Inghilterra ha detto alla stazione radiofonica svedese Radio P1 di aver scoperto di avere un cancro dopo aver subito un improvviso collasso. Lo scorso febbraio aveva annunciato che avrebbe ridotto le sue apparizioni pubbliche a causa di problemi di salute.

“Tutti capiscono che ho una malattia che non fa bene, e tutti immaginano che si tratti di cancro e lo è”, ha detto l’allenatore in un’intervista pubblicata giovedì. Eriksson ha detto che soffriva di cancro al pancreas inoperabile. “Nella migliore delle ipotesi mi resta forse un anno, nella peggiore forse un po’ meno”, ha aggiunto.

L’allenatore 75enne ha detto che stava cercando di pensare in modo positivo. “Potrei pensarci tutto il tempo, stare a casa, essere di cattivo umore, pensare di essere sfortunato e tutto il resto”, ha dichiarato. “Penso che sia facile. No, guarda le cose in modo positivo e non crogiolarti nelle avversità. Perché questo è, ovviamente, il più grande ostacolo”, ha aggiunto.

Eriksson è stato il primo allenatore straniero dell’Inghilterra, tra il 2001 e il 2006, dopo essersi fatto un nome vincendo scudetti con club come la Lazio in Italia, il Benfica

in Portogallo e l’IFK Göteborg nella sua nativa Svezia.

Eriksson ha guidato quella che era considerata la “generazione d’oro”, con giocatori come David Beckham, Steven Gerrard e Wayne Rooney, ai Mondiali del 2002 e del 2006, dove hanno raggiunto i quarti di finale prima di perdere rispettivamente contro Brasile e Portogallo.

Nell’altro grande torneo giocato sotto Eriksson, gli Europei del 2004, l’Inghilterra fu eliminata ai quarti, anche contro il Portogallo e ai calci di rigore, come sarebbe successo due anni dopo ai Mondiali in Germania.

Il suo ultimo incarico da allenatore è stato con la nazionale filippina, tra il 2018 e il 2019, e recentemente è stato direttore sportivo del Karlstad, club della terza divisione svedese.

In Italia Eriksson ha allenato Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio. Coi biancocelesti uno scudetto, una Coppa Italia, Supercoppa e Coppa delle Coppe.