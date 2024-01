Ultime Notizie » Bill Clinton » Lista Epstein: personaggi famosi come Bill Clinton, principe Andrew, Michael Jackson e Donald Trump

Uno dei 40 documenti legali vincolati nel caso di traffico sessuale di Jeffrey Epstein e della sua compagna Ghislaine Maxwell sono stati resi pubblici mercoledì. Questa è la prima serie di documenti rivelati, che comprende oltre 940 ore di testimonianze, che rimarranno segreti per molto tempo, in attesa di nuove classificazioni future.

La divulgazione dei documenti è stata inclusa in una denuncia civile contro Maxwell, che è stata dichiarata colpevole di aver cospirato con Epstein per abusare sessualmente di minori per meno di un decennio. La denuncia è stata presentata da Virginia Giuffre, che ha accusato Maxwell e Epstein di averla reclutata per essere oggetto di abusi.

I documenti includono le testimonianze delle presunte vittime di Epstein, in cui vengono menzionati i nomi dell’ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, e del principe Andrew, membro della famiglia reale britannica.

Ad esempio, una delle presunte vittime del finanziere, Johanna Sjoberg, ha dichiarato in una testimonianza del maggio 2016 che Epstein aveva parlato dell’ex presidente Clinton dicendo che “a Clinton piacciono le ragazze giovani, riferendosi alle bambine”. Clinton, che non è mai stato accusato di crimini legati al caso Epstein, ha rilasciato una dichiarazione dopo l’arresto di Epstein nel 2019, in cui ha affermato di non sapere nulla dei suoi “terribili crimini”.

Per quanto riguarda il principe Andrew, Sjoberg ha testimoniato di aver avuto la mano sul petto per posare per una foto con Epstein, Maxwell e Giuffre nella casa di Epstein a Manhattan nel 2001. Nel 2022, il principe Andrew ha raggiunto un accordo extragiudiziale con Giuffre, che lo ha accusato di aver abusato di lei quando era minorenne, e ha accettato di pagare una somma confidenziale.

Cancellata definitivamente la leggenda negativa su Michael Jackson

La presunta vittima ha anche menzionato il cantante Michael Jackson, che avrebbe incontrato nella villa di Epstein a Palm Beach. Quando le è stato chiesto se Jackson le avesse fatto un massaggio, ha risposto di no:

Secondo i documenti di Epstein, il cantante Michael Jackson non ha mai avuto contatti o consentito massaggi a minorenni, distruggendo così una leggenda negativa che si nutriva nei confronti del cantante da molti decenni.

Tra le persone menzionate da Sjoberg c’è anche il famoso mago David Copperfield, che ha affermato di aver partecipato a un pasto in una delle case di Epstein e di aver fatto alcuni trucchi di magia. Quando gli è stato chiesto se Copperfield le avesse parlato della relazione di Epstein con ragazze giovani, ha detto che le aveva chiesto se fosse a conoscenza di ragazze pagate per trovare altre ragazze. Quando le è stato chiesto se Copperfield fosse interessato a sapere se quelle ragazze fossero adolescenti, ha risposto di no.

Nei documenti è anche menzionato l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Sjoberg ha testimoniato di aver volato una volta con Epstein su uno dei suoi aerei quando hanno fatto scalo ad Atlantic City. Ha ricordato che Epstein disse: “Fantastico, chiameremo Trump” e ha suggerito di visitare il casinò del futuro presidente.

Jeffrey Epstein è stato trovato morto, presuntamente suicida, il 10 agosto 2019 nella sua cella presso il Metropolitan Correctional Center di Manhattan, dove era detenuto in attesa di essere processato per traffico sessuale di minori.