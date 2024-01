Ultime Notizie » Ghislaine Maxwell » Uragano Epstein: la lista che sta facendo tremare i potenti

Il popolo ha diritto di sapere la verità. Il giudice newyorkese Loretta Preska, a seguito di una richiesta del giornale “Miami Herald”, ha ordinato di rendere di dominio pubblico i nomi delle persone menzionate nella “lista di Jeffrey Epstein” nel modo opportuno.

Ordinata la pubblicazione dei nomi legati al caso Epstein: la verità verrà finalmente rivelata

La giudice newyorkese Loretta Preska ha ordinato che vengano resi pubblici 177 nomi correlati o menzionati nel caso del pedofilo Jeffrey Epstein. Lo ha fatto in risposta a una richiesta del quotidiano statunitense Miami Herald, che ha spiegato il motivo dell’azione legale.

“La sentenza mette fine a una battaglia legale di cinque anni del Miami Herald per ottenere documenti in una causa per diffamazione presentata da Maxwell dalla vittima Virginia Giuffre. La causa è stata risolta fuori dal tribunale nel 2016, ma gran parte delle prove del caso sono rimaste sigillate. La maggior parte dei nomi che verranno rivelati sono persone associate a Epstein che sono già pubblicamente conosciute e non è chiaro se i documenti contengano nuovi dettagli sulle associazioni di Epstein. Il finanziere di New York ha abusato di oltre 100 donne giovani e ragazze tra il 2002 e il 2018, scontando una breve condanna nel carcere di Palm Beach più di un decennio fa. È stato arrestato di nuovo, questa volta da agenti federali, nel luglio 2019 dopo che una serie di inchieste del Miami Herald, Perversione della giustizia, ha richiamato l’attenzione sul suo caso”, ha spiegato il mezzo di comunicazione statunitense.

Si prevede che l’elenco delle persone associate al suo fascicolo e degli invitati presunti alla sua isola, nelle Bahamas, dove commetteva ogni sorta di violazioni, venga pubblicato in qualsiasi momento.

🔥🚨BREAKING NEWS: Jeffrey Epstein’s court documents with the list of over 200 names is getting released in a few hours. Nothing will ever be the same again. pic.twitter.com/WFVvZYWJor — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) 2 gennaio 2024

In quell’anno, nel 2019, il pedofilo è stato trovato impiccato in una prigione di New York, negli Stati Uniti. “La giudice federale distrettuale Loretta Preska ha ordinato lunedì che l’elenco finale dei nomi fosse reso pubblico entro due settimane, dando un periodo di 14 giorni per le eventuali appello”, ha spiegato il Herald riferendosi all’entità dei risultati della causa. “Le persone che si sono opposte alla divulgazione dei loro nomi hanno sollevato obiezioni generali alla privacy, non volendo essere associate a una questione così sinistra o, in alcuni casi, hanno insistito sul fatto che le informazioni su di loro contenute nella causa erano false o un caso di identità errata”.

Al momento, c’è una persona condannata per essere coinvolta in queste aberrazioni. Ghislaine Maxwell, moglie del pedofilo Jeffrey Epstein, è stata condannata il 28 giugno 2022 a 20 anni di prigione da un giudice federale statunitense per aver aiutato il defunto finanziere a abusare sessualmente di minori.

La condanna contro la figlia del magnate della stampa britannica Robert Maxwell, di 60 anni, che ha la cittadinanza statunitense e francese, è inferiore ai 30-55 anni richiesti dalla Procura.

Amica della famiglia reale britannica e con relazioni con miliardari, Ghislaine Maxwell era una presenza costante nel circuito delle feste dell’alta società di New York e internazionale, sebbene con un’aura di mistero.

Una giuria l’ha dichiarata colpevole di traffico sessuale di minori per conto di Epstein, che si è suicidato in prigione nel 2019 mentre attendeva di essere processato per quel reato. La Procura l’ha accusata per il suo “coinvolgimento” nel traffico di minori e la “totale mancanza di rimorsi”, dopo aver reclutato tra il 1994 e il 2004 giovani minorenni da sfruttare sessualmente da Epstein, con cui ha avuto una relazione sentimentale, amichevole e professionale per quasi tre decenni.

Durante il processo, l’accusa ha descritto Ghislaine Maxwell, che ha studiato all’Università di Oxford, come la mano destra e complice di Epstein, che ha conosciuto poco dopo la morte di suo padre. Maxwell ed Epstein hanno creato una rete per reclutare decine di giovani, provenienti da un contesto socio-culturale vulnerabile, per il piacere sessuale del finanziere in cambio di denaro.

Cerca de 200 nombres serán desvelados en el caso Epstein.

Está lista con nombres de famosos de Hollywood y políticos del partido demócrata ha aparecido estos días.

Esperamos a la lista oficial.pic.twitter.com/95mYIp0Nc1 — Capitán General de los Tercios (@capTercio) 2 gennaio 2024

Due delle denuncianti hanno testimoniato nel processo di essere state avvicinate da Maxwell quando avevano 14 anni, guadagnandosi la loro fiducia prima di proporre loro di fare massaggi ad Epstein e avere rapporti sessuali con lui. Testimoni hanno affermato che Maxwell ha facilitato, e a volte ha partecipato, agli abusi, approfittando delle vittime a cui in precedenza aveva fatto sentire “speciali”.

Secondo Catalunya Press, “la giudice di New York ha dimostrato in precedenti sentenze la sua disponibilità a facilitare l’accesso dei media a documenti confidenziali. Loretta Preska è laureata in legge presso l’Università di Fordham a New York. È stata nominata giudice dal presidente George Bush (padre) e successivamente confermata da George Bush (figlio) per far parte della Corte Suprema di Giustizia”.

“Preska ha permesso ai media di accedere a un accordo giudiziario del 1998 firmato da Donald Trump. In tale accordo è emerso che l’ex presidente degli Stati Uniti ha accettato di pagare 1,35 miliardi di dollari per chiudere le cause per sfruttamento del lavoro presentate dai lavoratori polacchi impiegati dalla sua società immobiliare. Inoltre, la giudice ha obbligato la Federal Reserve degli Stati Uniti a divulgare i nomi dei beneficiari del salvataggio finanziario durante la recente crisi economica e finanziaria mondiale, in risposta alla richiesta dell’agenzia di stampa Bloomberg”, ha spiegato il suddetto mezzo di comunicazione.