Ultime Notizie » ambiente » Corea del Sud dice addio ai CD musicali

Una delle più grandi etichette discografiche della Corea del Sud è pronta ad abbandonare la produzione di CD per dimostrare che l’industria musicale può essere un settore rispettoso dell’ambiente.

Secondo il Rapporto ambientale, sociale e di governance 2021 pubblicato di recente dall’etichetta discografica JYP Entertainment, la società coreana prevede di pubblicare solo album digitali e interrompere la commercializzazione di CD di plastica nel tentativo di ridurre il proprio impatto ambientale.

Come ridurre gli sprechi

Il documento rileva che l’azienda sta attualmente studiando come ridurre gli sprechi associati agli acquisti fisici di album, come i contenuti dietro la copertina e gli album di testi e fotografici, attraverso la distribuzione digitale delle canzoni.

JYP Entertainment è una delle più grandi etichette del genere K-pop – come viene chiamata la musica popolare in Corea del Sud – e collabora con artisti famosi come TWICE, ITZY, Stray Kids e altri.

Il presidente dell’agenzia Park Jin-young in un video pubblicato su YouTube per pubblicare il rapporto: “Attualmente stiamo facendo del nostro meglio, facendo brainstorming, per trovare il modo più ecologico per sostituire e riformare i CD dei nostri artisti“.

Un cambiamento in grande

Secondo il documento, l’agenzia lavora per fornire ai clienti carte fotografiche fisiche quando acquistano gli album. Gli utenti avranno quindi accesso a tutti i materiali inclusi nei codici QR o in altre varianti elettroniche. Il rapporto aggiunge che l’etichetta sta anche valutando opzioni di produzione più ecologiche per le cartoline fotografiche e riducendo al minimo i materiali di imballaggio per album e merce d’artista. Questo cambiamento fa parte di un progetto per diventare un’azienda più sostenibile. L’agenzia non ha ancora una data per queste modifiche pianificate.