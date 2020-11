Andiamo a scoprire dove vedere Sampdoria Genoa streaming e diretta tv. La Sampdoria è fin qui tra le sorprese del campionato, con tre vittorie consecutive che hanno portato la squadra di Ranieri nelle zone nobili della classifica. Il Genoa ha superato l’incubo coronavirus ed è deciso a dare una svolta alla propria stagione: tutto pronto per il Derby della Lanterna.

Ranieri dovrebbe recuperare Candreva, ma probabilmente solo per la panchina. Si dovrebbe andare dunque verso una conferma della squadra che ha battuto l’Atalanta, con Ramirez alle spalle di Quagliarella in attacco. Maran perde per infortunio Zappacosta e Shomurodov (rispettivamente lesione al retto femorale e problema al flessore). Problemi anche per Bani e Pellegrini, che però potrebbero farcela per il derby. In attacco probabile conferma per la coppia Pandev-Pjaca.

Le probabili formazioni di Sampdoria Genoa.

Sampdoria (4-4-2): Audero, Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella. Allenatore Ranieri. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Gabbiadini.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Behrami, Badelj, Rovella, Czyborra; Pandev, Scamacca. Allenatore Maran. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Shomurodov, Sturaro, Zappacosta.

Dove vedere Sampdoria Genoa Streaming e Diretta TV senza Rojadirecta.

La partita di calcio Sampdoria Genoa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Si gioca alle ore 20:45 ITA di oggi domenica primo novembre 2020.

Il Derby della Lanterna non viene trasmessa in chiaro. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (link > https://skygo.sky.it) che è gratis per gli abbonati, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. A pagamento per tutti c’è NowTV (link > https://www.nowtv.it).

Come vedere Sampdoria Genoa Streaming Gratis alternativa Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Sampdoria Genoa online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.