Si stacca il più grande iceberg del mondo: Video ESA EarthObservation

ICEBERG ALLA DERIVA – L’Agenzia spaziale europea ha pubblicato un’animazione della nascita dell’iceberg A-76, che si è rotto dalla piattaforma di ghiaccio Ronne, in Antartide, la scorsa settimana. Le immagini presentate sono state catturate dalla missione Centinel-1, che consiste di due satelliti in orbita polare, afferma l’agenzia.

È lungo circa 170 chilometri e largo 25 chilometri, quindi la sua superficie raggiunge circa 4.320 chilometri quadrati. In questo modo, è più grande dell’isola spagnola di Maiorca, che è di 3.

