Ultime Notizie » Aatalanta Sporting Lisbona » Sorteggio Europa League: le avversarie di Milan, Roma e Atalanta, agli ottavi

DIRETTA CALCIO – Le squadre italiane conoscono i loro avversari per gli ottavi di finale di Europa League: il Milan sfiderà lo Slavia Praga, l’Atalanta giocherà contro lo Sporting Lisbona e la Roma affronterà il Brighton di De Zerbi. I match di andata si terranno il 7 marzo, con i ritorni previsti per il 14 marzo. Le squadre italiane sono riuscite ad evitare avversari molto forti come il Liverpool e il Bayer. La Roma di De Rossi affronterà il Brighton di De Zerbi, mentre l’Atalanta e il Milan si scontreranno rispettivamente con lo Sporting Lisbona e lo Slavia Praga.

Abbinamenti ottavi di finale Europa League

MILAN (ITA)-Slavia Praga (Cze).

Sparta Praga (Cze)-Liverpool (Eng).

Marsiglia (Fra)-Villarreal (Esp).

ROMA (ITA)-Brighton (Eng).

Benfica (Por)-Rangers (Sco) .

Friburgo (Ger)-West Ham (Eng).

Sporting Lisbona (Por)-ATALANTA (ITA).

Qarabag (Aze)-Bayer Leverkusen (Ger).

Franco Baresi e Umberto Marino parlano dopo il sorteggio di Nyon.

Quando si gioca?

Baresi sottolinea l’importanza di non sottovalutare lo Slavia Praga e di essere ambiziosi, mentre Marino si dice soddisfatto del sorteggio dell’Atalanta e riconosce la forza degli avversari. Entrambi concordano sul fatto che il livello della competizione è alto e che è importante prepararsi adeguatamente per affrontare le sfide europee.

Ecco il calendario completo:

– Ottavi di finale (giovedì 7 marzo-giovedì 14 marzo).

– Quarti di finale (giovedì 11 aprile, giovedì 18 aprile).

– Semifinali (giovedì 2 maggio, giovedì 9 maggio).

– Finale Europa League (mercoledì 22 maggio ore 21:00, Aviva Stadium – Dublino).

Dopo la serata di ieri, l’Italia ha altre due squadre che si aggiungono all’Atalanta, la quale aspetta il suo turno dopo aver vinto il proprio gruppo nella fase a gironi. Questo è importante per il ranking Uefa, dato che l’Italia sta cercando di qualificare 5 squadre alla prossima Champions League con un formato diverso. Dopo le vittorie dell’Inter e il pareggio del Napoli in Champions, insieme alle qualificazioni di Milan e Roma in Europa League, l’Italia è in testa nel ranking Uefa. La possibilità di avere una quinta squadra in Champions è sempre più vicina per i club di Serie A.