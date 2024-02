Ultime Notizie » Isaac Newton » Facciamo il punto sul Motore Quantistico (scomparso) che sfida le Leggi di Newton

La missione che avrebbe dovuto dimostrare le capacità del tanto atteso motore quantistico non si è rivelata come si aspettavano i suoi creatori, la società americana IVO. Si tratta di un propellente sperimentale che non richiede carburante e promette di rivoluzionare sia il futuro dei viaggi spaziali sia di riscrivere le leggi del movimento di Isaac Newton.

Guasto al satellite Barry 1 di Rogue Space Systems

Il piano era di utilizzare due versioni del nuovo motore per alimentare un satellite in miniatura (cubesat) per dimostrare che il sistema può fornire spinta. Tuttavia, secondo quanto dichiarato da Rogue Space Systems, la società che ha sviluppato il satellite Barry 1 dove erano alloggiati i motori, si è verificato un guasto. Dopo due mesi di lavoro, Rogue ha recentemente annunciato di aver perso ogni comunicazione con il satellite.

Rogue afferma che Barry 1 ha avuto problemi continui con il sistema di alimentazione del bus dati del satellite subito dopo il suo lancio l’11 novembre 2023 e durante il LEOP (Launch and Inizial Orbital Phase):

“Il team operativo di Rogue Space Systems annuncia la sospensione della fase attiva della nostra prima missione in orbita”, spiega l’azienda. “Stiamo attualmente indagando sulla causa della perdita di comunicazione e forniremo aggiornamenti man mano che ne sapremo di più. Continueremo a provare a ristabilire la comunicazione con il satellite e ad offrire a IVO l’opportunità di volare con le prossime missioni Rogue che verranno lanciate nel 2025”.

Newton spiega nella sua terza legge del moto che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, quindi per mandare una nave nello spazio bisogna spingerla verso l’alto (con un motore) espellendo qualcosa dal basso (carburante) che le permette di fuggire dalla forza di gravità terrestre e navigare nello spazio.

Tradizionalmente, i veicoli spaziali hanno richiesto grandi motori azionati da enormi quantità di carburante, ma negli ultimi anni sono stati proposti altri tipi di motori, come le vele solari o i motori a ioni, che si basano su altri principi fisici e promettono di raggiungere velocità mai viste prima.

Teoria di McCulloch e successo nei test di laboratorio

Un altro di questi nuovi propulsori spaziali è il motore quantistico che l’IVO ha messo in pratica sulla base delle teorie del fisico Mike McCulloch, professore dell’Università di Plymouth. Questo motore sfida il concetto di inerzia posto dalla prima legge di Newton e ha suscitato molto scalpore nella comunità scientifica.

Newton dice che “gli oggetti si muovono in linea retta a velocità costante a meno che non vengano spinti”.

Tuttavia, McCulloch assicura che questa definizione, sebbene semplice, non spiega completamente come funziona l’inerzia. Per risolverlo, nel 2007 il ricercatore ha sviluppato una propria teoria chiamata QI (Quantized Intertia) in cui cerca di spiegare il concetto di inerzia applicando le strane leggi del mondo quantistico.

La teoria di McCulloch è stata accolta con critiche da ricercatori di tutto il mondo perché sfida le leggi del movimento che si sono dimostrate accurate ad ogni lancio nello spazio. Tuttavia, il Quantum Drive, il motore quantistico dell’IVO, ha già avuto successo nei test di laboratorio e il suo lancio dimostrerà senza dubbio se le idee di McCulloch sono sbagliate o se dovremmo ripensare ciò che sappiamo sul movimento nel vuoto dallo spazio.

Osservando attentamente come funzionano i meccanismi di inerzia e gravità hanno contribuito ad avviare il progetto, spiega Richard Mansel, fondatore e CEO di IVO in dichiarazioni rilasciate all’epoca a

The Debrief . “Poi mi sono imbattuto nel lavoro del professor Mike McCulloch, dell’Università di Plymouth”. Mansel si rese conto che nelle sue strutture aveva tutta l’attrezzatura necessaria per testare altre tecnologie basate sul QI di McCulloch.

I test effettuati furono positivi, ma prima di lanciarsi nello sviluppo dei loro motori vollero essere sicuri, così utilizzarono la camera a vuoto termico di un’altra azienda (E-Labs di Fredericksburg, USA) che li avrebbe aiutati ad ottenere i test definitivi. Il motore quantistico ha prodotto circa 10 milioni di newton, una spinta piccola, ma che ha confermato che le teorie di McCulloch non sono pazze.

La ricerca di eventuali difetti nella progettazione del motore divenne l’obiettivo principale in quel momento e l’azienda decise di coinvolgere esperti indipendenti per aiutarli ad analizzare lo sviluppo. “Abbiamo avuto un certo numero di persone del mondo dell’astrofisica, inclusi professori universitari esperti in questo campo, venuti di persona per cercare di capire dove ci mancava qualcosa”, ha spiegato Mansell. “Siamo arrivati ​​a un punto in cui i nostri ispettori hanno detto che non c’era nulla che potessimo fare per migliorare quello che stavamo facendo. Bisogna andare nello spazio”.

IVO rivoluziona la propulsione spaziale con tecnologia quantistica

Questo processo di test, ha affermato Mansell, li ha costretti a introdurre una serie di modifiche significative alle tecnologie precedenti che ne hanno migliorato la qualità e li hanno portati a richiedere i propri brevetti. Oggi, IVO garantisce che il suo motore offra un’efficienza senza pari, raggiungendo fino a 52 milioni di newton con un singolo watt.

Il sistema può utilizzare l’energia raccolta dai pannelli solari e rinunciare alla necessità di trasportare carburante, è modulare, quindi è possibile aggiungere più unità per moltiplicare la spinta e può essere posizionato in qualsiasi orientamento, consentendo fino a 6 gradi di libertà.

Rogue Space Systems, il cui satellite di prova è privo di propulsione propria, è stato il banco di prova per la nuova tecnologia. Grazie alle due configurazioni del motore quantistico che IVO ha preparato per il lancio, il team intendeva testare due diverse versioni dello stesso concetto e continuare con i test nel caso in cui una di esse fallisse. “Sono configurazioni e livelli di potenza leggermente diversi”, ha spiegato Mansell.