Ultime Notizie » Ferrari » Ferrari: Dopo la pausa di Agosto il Mondiale F1 torna in Belgio

DIRETTA MOTORI – La Ferrari è pronta, dopo le vacanze di alcune settimane ad Agosto, a fare il suo ritorno in pista: questo fine settimana si corre infatti sul circuito di Spa-Francorchamps, in Belgio, dove, tra le modifiche al tracciato, la novità più importante riguarda l’iconica curva Eau Rouge che è stata modificata e rallentata. Il tornate in salita a poche centinaia di metri dalla partenza del circuito delle Ardenne, ha adesso un nuovo aspetto per evitare che le nuove monoposto riescano ad affrontarlo in piena accelerazione. Di conseguenza, per ragioni di sicurezza, sono state ampliate anche le vie di fuga.

Chi ha effetuato le operazioni di restyling? Drome, un’azienda italiana sotto la guida del reggiano Jarno Zaffelli, il quale alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato: “Siamo intervenuti per sistemare i danni provocati dalle inondazioni dello scorso autunno e abbiamo ridotto i dossi, ma garantendo che la curva più iconica del motorsport mantenesse il suo carattere unico”.

“Abbiamo speso diversi giorni con piloti professionisti ai simulatori, quindi due giorni al centro Vi-Grade, sotto la supervisione di Thierry Boutsen ed Emanuele Pirro. Infine, tra ottobre e novembre 2021, abbiamo perfezionato il lavoro con i simulatori di Formula 1 e GT e il contributo di Marco Bonanomi. Questo lavoro ci ha aiutato nella scelta del progetto definitivo”.

Orario programma del GP del Belgio in diretta streaming TV di Sky e TV8

Palinsesto Sky (Dirette) Venerdì 26 agosto > Prove Libere 1: ore 14:00 – 15:00, Prove Libere 2: ore 17:00 – 18:00.

Palinsesto Sky (Dirette) Sabato 27 agosto > Prove Libere 3: 13:00 – 14:00, Qualifiche: 16:00 – 17:00.

Palinsesto Sky (Dirette) Domenica 28 agosto > Gara: ore 15:00 – 17:00.

Palinsesto TV8 (Differite) Sabato 27 agosto > Qualifiche: ore 18:30.

Palinsesto TV8 (Differite) Domenica 28 agosto > Gara: ore 18:30.