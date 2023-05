Ultime Notizie » Aurelio De Laurentiis » Napoli: Tensione tra Spalletti e De Laurentiis? Giuntoli alla Juve?

La meravigliosa stagione del Napoli da Campione d’Italia potrebbe concludersi con un finale inaspettato. L’allenatore Luciano Spalletti potrebbe lasciare il club partenopeo a causa dei rapporti tesi con il presidente De Laurentiis. Ci sono state diverse situazioni che non sono state gradite dal mister, iniziando dalle modalità del rinnovo del contratto.

Spalletti si aspettava un incontro per discutere del futuro progetto del club e degli aspetti tecnici della squadra. Inoltre, il presidente ha annunciato pubblicamente la sicura permanenza dell’allenatore, che poi è stato smentito dal tecnico stesso.

Questo ha creato un disaccordo tra i due.

In aggiunta, la situazione del direttore sportivo Giuntoli che potrebbe andare alla Juventus, potrebbe ulteriormente separare l’allenatore dalla società. Nonostante un incontro tra Spalletti e il presidente nel pomeriggio, le indicazioni sono sempre più negative sulla continuazione del rapporto.

Chi arriva a Napoli al posto di Spalletti?

Nel caso di partenza, il club non prevede nessuna buonuscita per Spalletti, il tecnico dovrà dimettersi. Al momento ci sono diverse ipotesi per il suo successore, tra cui Conte, Benitez, De Zerbi e Gasperini. Tuttavia, il nome maggiormente spendibile sembra essere quello di Vincenzo Italiano, apprezzato dal presidente per le sue idee di calcio e i risultati ottenuti. Potrebbe essere il momento giusto per un salto verso una grande squadra, la finale della Conference League con la Fiorentina potrebbe essere la sua conclusione.