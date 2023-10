Ultime Notizie » ATP Finals » Sinner alle ATP Finals punta alla vittoria

Si avvicina l’appuntamento con le Nitto ATP Finals, uno dei tornei di tennis più prestigiosi al mondo, in programma al Pala Alpitour di Torino dal 12 al 19 novembre 2023. Questo evento sarà disponibile per la visione in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, permettendo ai tifosi di tutto il mondo di seguire da vicino l’azione ovunque si trovino.

La Race per qualificarsi a questo prestigioso torneo è entrata ufficialmente nel vivo. Questa classifica speciale tiene conto dei risultati ottenuti nel corso dell’anno solare dai singoli giocatori: a differenza del ranking ATP, che considera i punti accumulati nelle ultime 52 settimane, la Race conta i punti conquistati dal 1° gennaio fino a oggi. La Race si chiuderà dopo il Masters 1000 di Parigi-Bercy, determinando i primi otto classificati che avranno l’onore di competere nelle ATP Finals, oltre a due riserve. Al momento solo quattro nomi sono certi, quelli dei giocatori già ufficialmente qualificati per le ATP Finals 2023: Novak Djokovic (8945 punti), Carlos Alcaraz (8445 punti), Daniiil Medvedev (6935 punti) e Jannik Sinner (5410 punti).

Ed è proprio su Sinner, uno dei nomi più promettenti del tennis mondiale e fresco vincitore del torneo ATP di Vienna, che sono puntate le luci dei riflettori: il giovane tennista italiano, che si è recentemente distinto, guadagnandosi un posto tra i migliori del mondo, è il numero 4 nel ranking mondiale e ha dimostrato la sua determinazione e abilità nei recenti tornei.

Nel Masters 1000 di Shanghai, Sinner ha dimostrato la sua forza e concentrazione, superando l’americano Marcos Giron in un match combattuto: nonostante l’iniziale svantaggio di un break, Sinner è riuscito a rimontare da 1-4 a 4-4, grazie a una serie di giocate straordinarie. La sua abilità con il rovescio, sia in back che lungo la linea, è stata evidente mentre riusciva a recuperare il parziale.

Il set è stato deciso al tie-break, in cui Sinner è stato messo alle corde da Giron. L’americano ha creato quattro opportunità per chiudere il set, ma Sinner ha dimostrato la sua tenacia annullandole tutte. Il giovane italiano ha conquistato il set alla prima occasione, con una splendida risposta di rovescio.

Nel secondo set, Giron ha faticato a mantenere il ritmo, e Sinner ha preso il comando del match. Con un punteggio di 8-1 nei primi due game, ha dimostrato di avere il controllo della partita. Sinner ha continuato a gestire il punteggio e ha chiuso il set 6-2, confermando la sua superiorità.

Con questa vittoria, Jannik Sinner ha ottenuto la matematica qualificazione alle ATP Finals, che si terranno a Torino il prossimo novembre. Con la sua posizione attuale nel ranking mondiale e la sua forma eccezionale, Sinner è sicuramente un contendente serio per il titolo di campione delle ATP Finals: secondo le quote scommesse i due principali contendenti al titolo dovrebbero essere Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, ma il giovane Sinner ha dimostrato di saper gestire la pressione e di aver imparato a concentrare forza ed energie sull’obiettivo.

Gli appassionati di tennis di tutto il mondo non vedono l’ora di vedere Sinner e gli altri campioni di fama mondiale in azione a Torino, e l’atmosfera, man mano che la data del torneo si avvicina, si fa sempre più elettrizzante.