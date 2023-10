Ultime Notizie » Leo Messi » Messi vince il suo 8° Pallone d’Oro

Il campione argentino ha conquistato il suo ottavo titolo in carriera, ricevendo riconoscimenti soprattutto per il suo apporto determinante ai Mondiali in Qatar. Dopo una lunga stagione e le emozioni della vittoria del City in Champions e dell’Argentina nel Mondiale, è stato assegnato il Pallone d’Oro 2023. Il primo posto è andato al capitano dell’Albiceleste, Lionel Messi, che ha superato Erling Haaland, secondo classificato e vincitore della Champions con 52 gol segnati in stagione, e Kylian Mbappé, terzo classificato che ha portato la Francia ai rigori nella finale in Qatar.

8° Pallone d’oro per Leo Messi

Questo è l’ottavo Pallone d’Oro in carriera per l’argentino, un record che lo distingue ancora di più dai cinque titoli di Cristiano Ronaldo. Tra le donne, invece, il titolo è stato vinto dalla grande favorita Aitana Bonmati, che ha avuto un ruolo decisivo nella vittoria del titolo mondiale della Spagna e nella vittoria della Champions League con il Barcellona.

E i calciatori italiani?

Numerosi calciatori italiani e stranieri della Serie A sono stati riconosciuti come i migliori al mondo nel 2023. Niccolò Barella è stato il migliore tra gli italiani, piazzandosi al 27esimo posto nella classifica generale. Altri giocatori italiani e ex della Serie A sono stati inclusi nella lista dei migliori al mondo, grazie alle ottime prestazioni di Napoli e Inter.

La classifica completa del Pallone d’Oro 2023

è stato il giocatore più apprezzato della Serie A, arrivando ottavo nella classifica generale.

1) Lionel Messi

2) Erling Haaland (vincitore del premio Gerd Müller)

3) Kylian Mbappé

4) Kevin De Bruyne

5) Rodri

6) Vinicius Jr (vincitore del premio Socrates)

7) Julian Alvarez

8) Victor Osimhen

9) Bernardo Silva

10) Luka Modric

11) Mohamed Salah

12) Robert Lewandowski

13) Yassine Bounou

14) Ilkay Gündogan

15) Emiliano Martinez (miglior portiere dell’anno)

16) Karim Benzema

17) Kvicha Kvaratskhelia

18) Jude Bellingham (vincitore del Trofeo Kopa)

19) Harry Kane

20) Lautaro Martinez

21) Antoine Griezmann

22) Kim Min-jae

23) Andre Onana

24) Bukayo Saka

25) Josko Gvardiol

26) Jamal Musiala

27) Nicolò Barella

28) Randal Kolo Muani

28) Martin Odegaard

30) Ruben Dias