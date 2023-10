Ultime Notizie » Come vedere Lazio Fiorentina Streaming » Lazio-Fiorentina Streaming Gratis TV, dove vedere Diretta Serie A Oggi 30 ottobre 2023

Dove vedere Lazio-Fiorentina streaming gratis e in tv. Tutto pronto per Lazio-Fiorentina, sfida che chiude della 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2023-2024. La Lazio, dopo un inizio difficile, ha ottenuto due vittorie consecutive che l’hanno portata al nono posto in classifica (13 punti). La squadra si trova a tre punti di distanza dall’Atalanta, sesta in classifica, e a quattro punti dalla Fiorentina (17 punti), che è al quinto posto. Per la Viola è una settimana cruciale: dopo la Lazio affronterà la Juventus. Fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 30 ottobre 2023. Scopri le formazioni e dove vedere Lazio-Fiorentina in tv e streaming.

Statistica in evidenza: La Lazio ha dominato le ultime partite contro la Fiorentina in Serie A, vincendone sei delle ultime otto. Nessuna squadra è riuscita a battere la Lazio più volte nello stesso periodo. La Fiorentina, al contrario, non è riuscita a vincere in nessuna delle ultime sette partite di Serie A contro la Lazio in trasferta. L’ultima volta che ha avuto una serie negativa così lunga contro i biancocelesti è stata tra maggio 1989 e marzo 1997.

Lazio-Fiorentina Streaming Live: ultime notizie formazioni

Sarri perde Casale, alle prese con una lesione all’adduttore della coscia destra. Nei prossimi giorni nuovi esami per stabilire i tempi di recupero. In regia potrebbe toccare ancora a Rovella. Il dubbio Castellanos-Immobile sarà sciolto solo all’ultimo. Assente Kayode, a destra potrebbe essere piazzato Parisi. Davanti Beltran in vantaggio su Nzola dopo la buona prova in Conference.

⚽ Le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagli. Allenatore Maurizio Sarri.

A disposizione in panchina: Sepe, Mandas, Gila, Pellegrini, Hysaj, Vecino, Rovella, Guendouzi, Basic, Isaksen, Immobile, Pedro. Indisponibili: Casale. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran. Allenatore Vincenzo Italiano.

A disposizione in panchina: Christensen, Ranieri, Comuzzo, Pierozzi, Mina, Maxime Lopez, Amatucci, Mandragora, Infantino, Barak, Sottil, Nzola, Brekalo, Kouamé. Indisponibili: Castrovilli, Dodò, Kayode. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Matteo Marcenaro della sezione di Genova.

Lazio-Fiorentina in TV, che canale?



Lazio-Fiorentina diretta tv con DAZN e sui canali digitali di Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251). Per seguire il match in tempo reale quindi, sarà necessario scaricare l’app ufficiale di Dazn su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o

Luis Alberto, attaccante della Lazio, sta cercando di estendere la sua incredibile striscia di vittorie, avendo trionfato in 19 delle ultime 20 partite in cui ha segnato. Il portiere della Fiorentina, Pietro Terracciano, potrebbe essere l’ostacolo, non avendo mai mantenuto la porta inviolata in sei scontri diretti e non riuscendo a vincere nessuno di essi.

Lazio-Fiorentina Streaming Gratis in italiano



TIMVISION Box.

Lazio-Fiorentina streaming gratis per gli abbonati con DAZN e SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming sia attraverso app su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio computer o portatile.

Per coloro che hanno dato disdetta a Dazn la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Gli utenti DAZN potranno vedere gli highlights di Lazio-Fiorentina su richiesta.

Alternative Lazio-Fiorentina Live Streaming da vedere On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Lazio-Fiorentina. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese.

È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su siti web come quello del Corriere dello Sport e/o TuttoSport.