Medvedev SINNER Streaming Live Tennis ATP Finals 2023, dove Diretta TV

STREAMING LIVE TENNIS – Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev, mentre Carlos Alcaraz si scontrerà con Novak Djokovic nelle semifinali delle ATP Finals 2023 a Torino. Questo è un risultato storico per l’Italia, poiché nessun giocatore italiano era mai arrivato così lontano nella competizione. Sinner avrà una sfida particolarmente difficile contro Medvedev, che si trova al terzo posto nel ranking mondiale. Tuttavia, Sinner ha dimostrato di poter invertire una tendenza negativa contro il russo in passato.

Quando si gioca Medvedev-Sinner

Daniil Medvedev vs Jannik Sinner si giocherà sabato 18 novembre 2023 con inizio previsto alle ore 14:30 italiane al Pala Alpitour di Torino.

Dove vedere Medvedev-Sinner Streaming Gratis e LIVE TV

Medvedev-Sinner in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Online gratis per gli abbonati con Sky Go. Sarà possibile seguire il match di Torino anche in chiaro su Rai 2 e in streaming gratis su Rai Play e in streaming pay su Sky GO e NOW.