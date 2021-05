Eruzione Vulcano Nyiragongo, popolazione in fuga da Goma

Il governo della Repubblica Democratica del Congo ha attivato il piano di evacuazione della città di Goma dopo lo scoppio di questo sabato del Monte Nyiragongo, uno dei vulcani più attivi dell’Africa. I membri del governo, che si sono incontrati urgentemente a causa dell’eruzione del vulcano, stanno “discutendo misure urgenti da prendere ora”, secondo il portavoce del governo Patrick Muyaya. Il vulcanologo di Goma Dario Tedesco ha detto che la lava del Vulcano Nyiragongo sta raggiungendo l’aeroporto di quella città. Secondo Tedesco, una nuova frattura si è aperta nel vulcano e la lava si sta muovendo a sud, in direzione di Goma.

In precedenza, l’eruzione del Nyiragongo, che si trova a circa 20 chilometri a nord di Goma, ha causato il panico tra i residenti di quella città, che hanno iniziato a lasciare le proprie case dirigendosi verso il vicino confine con il Ruanda. È stato anche riferito che la fornitura di elettricità a Goma è stata interrotta a causa dell’eruzione.

Nel frattempo, sul Web sono apparse le prime immagini dell’eruzione del Nyiragongo, un vulcano

WATCH: Nyiragongo volcano in Eastern DR Congo erupts. The volcano, situated a few kilometres from #Rwanda's Rubavu town, last erupted in January 2002. pic.twitter.com/uuEry4hmrI

