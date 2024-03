Ultime Notizie » Gerard Piqué » Shakira: Piqué? L’empatia è la chiave del lavoro di un artista

Shakira ha parlato sabato in un’intervista con il giornale The Sunday Times dei sacrifici che è stata costretta a fare durante la sua relazione con il calciatore spagnolo Gerard Piqué per sostenere la carriera dello sportivo e di come la separazione l’abbia colpita.

“Per molto tempo ho messo in pausa la mia carriera per stare al fianco di Gerard, affinché potesse giocare a calcio“, ha affermato la cantante colombiana Shakira, aggiungendo di aver fatto “molti sacrifici per amore”. Per la cantante, è una “cattivissima idea che un artista si relazioni con un atleta”, poiché “l’empatia è la chiave del lavoro di un artista”, mentre uno sportivo “è in costante stato di guerra e deve evitare ad ogni costo l’empatia”.

Dopo i suoi 12 anni di relazione con Piqué, Shakira afferma che la musica l’ha aiutata a superare la separazione. “C’erano molte parti della mia vita che si stavano sgretolando davanti ai miei occhi e ho dovuto ricostruirmi in qualche modo, raccogliendo ossa dal suolo e mettendole insieme.

In particolare, Shakira ha parlato di “Última“, una delle canzoni dell’album. “È, probabilmente, l’ultima canzone che scrivo su questo e per lui”, ha detto in riferimento a Piqué. E ha continuato: “Sentivo che c’era ancora qualcosa bloccato lì, nella mia gola, e avevo bisogno di tirarlo fuori“.

Riguardo alla sessione con il produttore argentino Bizarrap, che è stata pubblicata subito dopo la sua mediatica separazione, Shakira ha assicurato che “l’ha aiutata a esorcizzare molti demoni“. Chiesto come hanno preso i figli che condivide con Piqué il testo della canzone, la cantante ha affermato che loro capiscono che “c’è solo un modo di vivere la vita ed è accettando il dolore“. “E ognuno di noi ha modi diversi di farlo”, ha concluso.

