Elon Musk ammette di assumere ketamina prescritta dal medico ogni 2 settimane, sostenendo che è nell’interesse degli investitori delle sue aziende. Durante un’intervista, Musk sottolinea l’importanza dell’azione per il mercato finanziario, confermando di continuare a prendere il farmaco nonostante le preoccupazioni dei dirigenti delle sue società.

Cos’è la ketamina?

La ketamina cloridrato è un anestetico ad azione rapida utilizzato sia negli esseri umani (come sedativo nelle operazioni minori) che negli animali (come tranquillante). A dosi elevate provoca intossicazione e allucinazioni simili a quelle dell’LSD.

Quali altri nomi ha la ketamina?

Keta, K, K speciale o valium per gatti.

Come viene utilizzata la ketamina?

La ketamina può essere sniffata, ingerita, fumata o iniettata nelle sue varie forme. I suoi utilizzatori lo assumono insieme ad altre droghe, come l’ecstasy (nota come kitty flipping) o la cocaina, oppure viene spruzzato all’interno di sigari di marijuana.

Cosa fa la ketamina?

Le persone che usano la ketamina possono diventare psicologicamente dipendenti da questo farmaco per sentirsi bene, affrontare la vita e gestire lo stress.

I suoi utenti possono avere delusioni, allucinazioni o perdere il senso del tempo e della realtà. Un viaggio con la ketamina (o K-hole), derivante dall’uso di questa droga, può durare fino a due ore. Gli utenti possono finire per avvertire nausea o vomito, oltre a sviluppare problemi con il pensiero o la memoria.

A dosi elevate, la ketamina provoca problemi motori, intorpidimento del corpo e respirazione lenta. Un sovradosaggio di ketamina può causare l’arresto respiratorio e causare la morte.

Dove posso ottenere aiuto?

Se tu o qualcuno che conosci soffre di dipendenza dalla droga, sappi che puoi superare la dipendenza. Parla con un operatore sanitario o controlla i siti web del tuo dipartimento sanitario statale o locale.