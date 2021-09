Dove vedere Shakhtar-Inter Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi martedì 28 settembre 2021 alle ore 21 italiane per la 2a giornata della fase a gironi della Champions League. Si gioca allo stadio Olimpiyskiy di Kiev, Ucraina, dove l’Inter di Simone Inzaghi fa visita allo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi (ex tecnico del Sassuolo). Entrambe le squadre hanno perso al primo turno: l’Inter contro il Real Madrid (0-1) e lo Shakhtar in casa dello Sheriff (2-0). Di seguito le informazioni per vedere la partita Shakhtar-Inter in video streaming gratis e diretta live tv.

Lassina Traoré ha segnato sei gol con lo Shakhtar Donetsk in questa stagione nelle competizioni nazionali, il doppio di qualsiasi altro giocatore, mentre il giocatore dell’Inter che ha fatto gol durante il fine settimana, Edin Džeko, ha fatto un gol ed un assist nelle sue due presenze precedenti contro gli ucraini.

⚽ Dove vedere Shakhtar-Inter Diretta TV

Shakhtar-Inter diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite) con telecronaca di Massimo Marianella, affiancato dal commento tecnico di Luca Marchegiani. La partita sarà inoltre visibile, previo abbonamento, con Mediaset Infinity + sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV. Qui la telecronaca viene affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

⚽ Shakhtar-Inter Streaming Gratis

Shakhtar-Inter streaming gratis mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Altre opzioni? Allora c’è NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky e Infinity + , il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

Shakhtar-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Simone Inzaghi prima della partita: “Non sarà una partita decisiva, ma di certo è molto molto importante. Lo Shakhtar per alcuni aspetti è molto simile al Sassuolo. Dovremo stare molto attenti e fare una partita intensa, loro hanno ottime individualità e giocano molto bene a calcio”.

⚽ Le probabili formazioni di Shakhtar-Inter

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Maycon, M Antonio; Tete, A Patrick, Pedrinho; L Traoré. Allenatore De Zerbi. A disposizione in panchina: Shevchenko, Vitao, Konoplja, Stepanenko, Marlos, Bondarenko, Mudryk, Sudakov, Kornijenko, Sikan, Bondar.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sanchez, Correa.

Arbitro: Kovacs (Romania).

Alternative per vedere Shakhtar-Inter in diretta streaming gratis

