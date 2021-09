Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA TV Shakhtar-Inter Streaming Milan-Atletico Madrid Gratis, dove vederle Oggi Stasera? Domani Juventus-Chelsea

Dove vedere le partite di calcio in tv: Shakhtar-Inter, Milan-Atletico Madrid, PSG-Manchester City e tutte le altre di oggi martedì 28 settembre 2021. Domani Juve-Chelsea. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

18:45 Diretta Gol Champions League – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:45 Diretta Shakhtar-Inter (Champions League) – Sky Sport Uno, Sky Sport (Canale 252 Satellite) e Mediaset Infinity

Shakhtar-Inter, gara valida per la seconda giornata dei gironi di Champions League, è in programma nella serata di oggi martedì 28 settembre 2021 allo stadio Olimpico di Kiev, in Ucraina. Il calcio d’inizio sarà alle ore 18:45. L’arbitro sarà il rumeno István Kovács.

Diretta Shakhtar-Inter sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky. La partita sarà inoltre visibile, previo abbonamento, con Infinity + sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

18:45 Ajax-Besiktas (Champions League) – Sky Sport Football E Sky Sport (Canale 254 Satellite) e Mediaset Infinity

21:00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Milan-Atletico Madrid (Champions League) – Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Milan-Atletico Madrid si disputerà la sera di oggi martedì 28 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d’inizio della partita, che sarà la 3a in Champions League fra le due squadre, è in programma alle ore 21:00.

Direzione di gara affidata all’arbitro Cüneyt Çakır.

Diretta Milan-Atletico Madrid sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky. La partita sarà inoltre visibile in chiaro su Canale 5 e quindi online streaming con Mediaset Play.

21:00 PSG-Manchester City (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite) e Mediaset Infinity

21:00 Porto-Liverpool (Champions League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite) Ee Mediaset Infinity

21:00 Real Madrid-Sheriff Tiraspol (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite) e Mediaset Infinity

21:00 Borussia Dortmund-Sporting (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite) e Mediaset Infinity

21:00 Lipsia-Bruges (Champions League) – Sky Sport (Canale 257 Satellite) e Mediaset Infinity.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

