Serve per perdere peso saltare la colazione? Questo dicono gli esperti.

Tra diete e rigido regime alimentare, la vera chiave per perdere peso potrebbe essere al primo pasto della giornata. Gli esperti di salute hanno raccomandato molte diete ed esercizi per perdere peso. Tuttavia, c’è un dibattito speciale sull’importanza della colazione se si desidera ridurre la propria taglia. Alcuni studi indicano che saltare la colazione non è poi così male, ma altre ricerche hanno trovato una correlazione tra colazione e perdita di peso.

In una ricerca condotta dall’Università di Monash a Melbourne, in Australia, sono stati analizzati gli effetti del saltare la colazione e la colazione durante una dieta dimagrante. Dopo 16 settimane, i ricercatori hanno esaminato le informazioni sulle persone che hanno digiunato e quelle che non lo hanno fatto.

I risultati hanno indicato che fare colazione, o evitare questo pasto, non implica alcun cambiamento nella perdita di peso.

Al contrario, evitare la colazione può influire su altri aspetti della salute. Il digiuno prolungato può aumentare la pressione sanguigna, acidi grassi, colesterolo e trigliceridi.

Mentre questa tecnica di digiuno non influisce in alcun modo sul processo di perdita di peso, né mangiare un po’ al mattino. È meglio prendersi cura della propria salute con il consiglio di un esperto per bilanciare la propria dieta e trovare la dieta migliore per raggiungere i propri obiettivi.

Perdere peso o conoscere il tuo corpo?

Prima di iniziare qualsiasi dieta puoi imparare a sviluppare la tua dieta intuitiva, cioè un meccanismo che ti aiuta a conoscere le esigenze del tuo corpo. Non tutti hanno bisogno dello stesso cibo, né reagiamo a loro allo stesso modo.

Stai lontano dalla recente industria del benessere con i suoi infiniti consigli. Avvicinati a un esperto, valuta la tua dieta intuitiva, sviluppa il meccanismo migliore per perdere peso e goditi i tuoi pasti. Avrai sempre risultati migliori se passi del tempo a conoscere il tuo corpo prima di iniziare qualsiasi dieta, quindi ti invitiamo a esplorare le tue esigenze.