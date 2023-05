Ultime Notizie » Dany Mota » Serie A: Colpaccio Monza, battuto il Napoli Campione con Dany Mota e l’ex Petagna

DIRETTA CALCIO – Il Napoli già Campione d’Italia ha subito la quarta sconfitta in campionato, perdendo 2-0 in trasferta contro il Monza, nella 35esima giornata di Serie A. Il primo gol è stato segnato da Dany Mota dopo uno splendido contropiede al 18esimo, mentre il secondo è stato segnato dall’ex Petagna nella ripresa (54′). Nonostante Rrahmani abbia creato una buona occasione, il Napoli non è riuscito a segnare.

Il Monza ha ottenuto così il settimo risultato utile di fila, mantenendo la corsa per l’8° posto in classifica rimanendo al passo della Fiorentina (entrambe con 49 punti) che ha vinto in casa contro l’Udinese grazie ai gol di Castrovilli al 7′ e Bonaventura al 90′.

Tabellino Monza-Napoli 2-0 (primo tempo 1-0)

Osimhen resta in testa alla classifica marcatori a +3 su Lautaro. Alle 18 si gioca Bologna-Roma e alle 20:45 c’è Juventus-Cremonese Streaming

Marcatori Gol: 18′ Dany Mota (M), 54′ Petagna (M).

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo (84′ Antov), Marlon, Caldirola; Ciurria, Pessina (83′ Machin), Rovella (76′ Sensi), Carlos Augusto; Mota, Caprari (69′ Birindelli); Petagna (83′ Carboni). Allenatore Palladino.

Napoli (4-3-3): Gollini; Berreszynski (63′ Di Lorenzo), Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa (63′ Raspadori), Lobotka (80′ Simeone), Zielinski; Elmas (63′ Politano), Osimhen, Zerbin (46′ Kvaratskhelia). Allenatore Spalletti.

Arbitro: Francesco Cosso. Ammoniti: Caldirola, Elmas.