Dove vedere Juventus-Cremonese Streaming Gratis. Partita valida per la 35a giornata di Serie A. Si gioca allìAllaianz Stadium di Torino alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 14 maggio 2023.

La Juventus ha ottenuto due vittorie consecutive contro Lecce e Atalanta, superando la Lazio al secondo posto in classifica. La Cremonese arriva allo ‘Stadium’ cercando punti per la difficile salvezza, avendo ottenuto 5 punti nelle ultime tre partite. La Juventus ha vinto la gara d’andata solo nel recupero grazie a Milik. La Cremonese ha vinto solo una volta nei precedenti contro i bianconeri. Di seguito le informazioni per vedere la partita Juventus-Cremonese streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: La Juventus ha una lunga storia di imbattibilità contro la Cremonese nella Serie A, con 11 vittorie e 4 pareggi in 15 partite. Solo contro il Piacenza ha giocato più partite senza subire sconfitte (16).

Juventus-Cremonese Streaming Live: ultime notizie formazioni

L’allenatore Allegri ha deciso di fare un ampio turnover per la prossima partita, dando spazio ai giovani Barbieri, Fagioli, Miretti e Iling-Junior insieme a Paredes a centrocampo, mentre in attacco dovrebbero giocare Milik e Kean. Vlahovic, Chiesa e Di Maria saranno pronti a entrare dalla panchina. La convocazione del giocatore Dessers è in dubbio e Castagnetti sostituirà lo squalificato Pickel a centrocampo, con la squadra che giocherà in un modulo 4-4-2. Perin sarà il portiere.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Cremonese

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Danilo, Alex Sandro; Barbieri, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling jr.; Kean, Milik. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: De Sciglio, Kaio Jorge, Bonucci.

CREMONESE (4-4-2): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Lochoshvili, Vasquez; Castagnetti, Meité, Valeri, Galdames; Okereke, Ciofani. Allenatore Ballardini. Squalificati: Pickel. Indisponibili: Dessers, Tsadjout.

Juventus-Cremonese in TV, che canale?



Juventus-Cremonese diretta tv con DAZN Online. I clienti Sky con decoder e abbonamento TV attivo possono accedere a DAZN Zone, visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per accedervi basta collegarsi al sito di DAZN, entrare nel proprio account e selezionare l’opzione “ZONA DAZN su Sky” seguendo poi le indicazioni su schermo per attivare il canale.

Dusan Vlahovic ha segnato contro Lecce e Atalanta e potrebbe realizzare un gol in tre partite consecutive con la Juventus. Non ha fatto gol in Serie A dal dicembre 2021 quando ne aveva fatti sei in maglia viola.

Juventus-Cremonese Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Juventus-Cremonese streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Juventus ha la possibilità di diventare la prima squadra in assoluto a raggiungere i 4800 punti in Serie A con una vittoria, visto che attualmente si trova a 4798 punti. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Alternative per vedere Juventus-Cremonese Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per vedere la partita Juventus-Cremonese. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web di calcio online che non pagano i diritti televisivi per le partite sono contrari alla legge del nostro paese.

La Juventus ha ottenuto 10 vittorie in casa su 13 partite di campionato dal mese di ottobre ad oggi, con una sola partita pareggiata e due perse. Il Napoli ha ottenuto lo stesso risultato vincendo anche loro 10 partite in casa. Questo rende la Juventus la squadra di Serie A che ha ottenuto il maggior numero di vittorie casalinghe in questo periodo. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web del Corriere dello Sport.