WhatsApp consentirà ai suoi utenti di modificare i messaggi entro 15 minuti dall’invio, sia nelle chat personali che di gruppo. L’opzione è già disponibile per la versione beta della piattaforma di messaggistica per Android 2.23.10.13. Secondo il portale specializzato Wabetainfo non ci sono limiti al numero di volte in cui un messaggio può essere modificato. Tuttavia, tali modifiche devono essere apportate entro un periodo massimo di 15 minuti dal momento dell’invio per evitare di compromettere la comprensione della conversazione.

Come capire che il messaggio è stato modificato?

Il messaggio può essere modificato solo dal dispositivo da cui è stato inviato e non da altri dispositivi in ​​cui l’account è sincronizzato, e apparirà con l’etichetta

Come modificare il testo del messaggio?

“modificato” all’interno della bolla, per indicare che non è l’originale e chiarire che. In questo modo, rende più facile la correzione per gli utenti, evitando di dover eliminare i messaggi per riscriverli.

Per modificare il testo sarà necessario tenere premuto il fumetto del messaggio, selezionare l’opzione “Modifica” dal menu a tendina che compare ed effettuare le modifiche desiderate. Una volta inviato, il testo modificato apparirà nella conversazione.