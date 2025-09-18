Sembra il Lago di Garda: questa meta da sogno costa pochissimo e a settembre è perfetta

Con l’arrivo dell’autunno, molti cercano destinazioni per un weekend capace di coniugare bellezza naturale, cultura e relax.

Se da sempre il Lago di Garda è una meta ambita, spesso però limitata da prezzi elevati e grande affollamento, il Lago Maggiore si presenta oggi come un’alternativa altrettanto affascinante ma più accessibile, specialmente nel mese di settembre.

Il Lago Maggiore, con i suoi 212,5 km² di superficie, è il secondo lago più grande del Nord Italia dopo il Lago di Garda, ma offre un’esperienza turistica meno caotica e più economica. La sua posizione, a cavallo tra Piemonte, Lombardia e il Canton Ticino in Svizzera, regala al visitatore la possibilità di immergersi in due culture affascinanti e paesaggi diversi, ma complementari. Circa l’80% del lago si trova in territorio italiano, mentre il restante 20% appartiene alla Svizzera, consentendo escursioni transfrontaliere in giornata.

Settembre è il periodo ideale per visitare il Lago Maggiore: le temperature rimangono miti, senza il caldo opprimente dell’estate, e la diminuzione dei turisti permette di godere appieno della natura e dei borghi senza stress. Le tariffe medie per soggiorni, ristoranti e trasporti risultano sensibilmente inferiori rispetto a quelle del Garda, rendendo il Maggiore una scelta intelligente per chi vuole un’esperienza autentica senza rinunciare al comfort.

Attrazioni principali e tesori nascosti del Lago Maggiore

Lungo la sponda italiana, Arona si distingue come una cittadina medievale ricca di storia, con un piccolo porto pittoresco e musei da scoprire. La vista sulla Rocca di Angera, imponente fortezza risalente al X secolo, è uno dei simboli storici più suggestivi della zona, nonostante i danni subiti durante l’epoca napoleonica.

Non meno affascinanti sono Verbania, nota per il suo giardino botanico che ospita specie rare e preziose, e Stresa, con le sue passeggiate lungolago eleganti e rilassanti. Da non perdere l’arcipelago delle Isole Borromee, celebre per la bellezza naturale e gli splendidi palazzi storici, e il Monastero di Santa Caterina del Sasso Ballarò, arroccato su una scogliera a picco sul lago, che offre viste spettacolari e un’atmosfera di pace e riflessione.

Sul versante svizzero, Ascona è meta di un turismo raffinato grazie ai suoi mercatini, esposizioni culturali e musei. Poco distante, Locarno richiama visitatori con il celebre Festival del Cinema, uno degli eventi cinematografici più prestigiosi della Svizzera, e con il suggestivo Santuario della Madonna del Sasso, luogo di pellegrinaggio e spiritualità. Le Isole di Brissago, con il loro giardino botanico che ospita oltre duemila specie vegetali provenienti da tutto il mondo, rappresentano un vero santuario della biodiversità.

Il Lago Maggiore è anche una destinazione perfetta per gli appassionati di ciclismo e trekking. La Ciclovia del Lago Maggiore permette di esplorare la zona in modo sostenibile e piacevole, con numerosi campeggi e aree attrezzate lungo il percorso, ideali per chi preferisce vacanze all’insegna del contatto con la natura e della libertà.

Per quanto riguarda gli alloggi, la destinazione offre soluzioni per tutte le tasche: dalle sistemazioni economiche come appartamenti sulle colline circostanti Verbania e la sponda orientale, ai campeggi attrezzati, fino a hotel eleganti ma accessibili, con ottimo rapporto qualità-prezzo soprattutto nella bassa stagione.

Il confronto con il Lago di Garda e le alternative sul Lago di Como

Il Lago di Garda, con i suoi 368 km², è il più grande lago italiano e una meta turistica di fama mondiale, ma presenta prezzi mediamente più alti e una maggiore affluenza turistica. Le colline moreniche che circondano il Garda creano un paesaggio dolce e variegato, tipico di un clima mediterraneo mitigato, ideale per coltivazioni come vite e olivo. Tuttavia, nelle stagioni di picco, le località più care come Riva del Garda, Sirmione o Bardolino possono risultare affollate e costose.

Sul Lago di Como, invece, la situazione è più variegata: sebbene sia noto per le ville storiche e i borghi romantici come Bellagio, Menaggio e Varenna, i prezzi per dormire sono generalmente elevati, soprattutto nelle località più rinomate. Tuttavia, esistono anche soluzioni più economiche, come hotel a Menaggio o agriturismi nella Tremezzina, che permettono di godere della bellezza del lago senza spendere una fortuna.