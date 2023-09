Ultime Notizie » Campi Flegrei » Scossa Terremoto 10 minuti fa Napoli

TERREMOTO NAPOLI OGGI – Una forte scossa di terremoto magnitudo 3,9 è avvenuta alle ore 19:45 di oggi giovedì 7 settembre 2023, con epicentro nei pressi dei Campi Flegrei (Napoli, Campania), zona degli Astroni e il sisma è stato avvertito in varie parti della città di Napoli, in particolare nei quartieri occidentali e montuosi come Fuorigrotta, Agnano e Vomero.

Molte le testimonianze su Twitter di chi ha sentito il terremoto: “In genere i terremoti della solfatara in centro a Napoli non si sentono, questa è stata una bella botta invece”.

Il conduttore televisivo Marco Liorni in diretta: “Eravamo in registrazione di “Reazione a Catena”, tutti hanno mantenuto la calma”. E ancora: “Terrificante il boato!”, oppure “Breve ma intensa, nulla in paragone a quella del ’80”.

INGV Terremoti evidenzia che la scossa di terremoto di oggi a Napoli (mappa qui) è stata localizzata con epicentro nelle coordinate geografiche (lat, lon) 40.8300, 14.1470 e ipocentro a una profondità di 2 Km. Il terremoto è stato localizzato con epicentro a 5 Km a Est di Pozzuoli (NA).