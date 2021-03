Scoperto "uovo di Pasqua" nascosto nel leggendario Windows 95 per 25 anni.

Nonostante siano passati più di 25 anni dal lancio del sistema operativo Windows 95, gli appassionati lo studiano ancora e trovano messaggi nascosti dagli sviluppatori. Uno di quegli “easter egg” (un messaggio o un’abilità nascosta in film, programmi per computer o videogiochi) è stato scoperto da un “hacker” e sviluppatore di Windows, noto come “Albacore“, in una delle prime applicazioni del leggendario sistema operativo .

L’esperto ha spiegato che all’interno dell’applicazione Posta Internet di Windows 95 era presente una funzione nascosta che permette di aprire una finestra segreta con l’elenco degli sviluppatori del programma, che vengono mostrati come i titoli di un film dell’orrore, poiché le lettere sono di colore Rosso.

“Albacore” ha dettagliato il processo di individuazione del cosiddetto “uovo di Pasqua“, lo ha registrato in un video e lo ha pubblicato sul suo account Twitter.

It's never too late to find easter eggs. Happened to notice what looks like a never before seen easter egg in Windows 95's / IE4's Internet Mail. You have to open its About window, select one of the files, and type MORTIMER. Names of the program's developers will start scrolling. pic.twitter.com/13ZCdCyBUg

— Albacore (@thebookisclosed) March 26, 2021